'Mỹ nam cổ trang' La Vân Hi bị bạn diễn đấm đến mức phải nhập viện cấp cứu

TPO - Đoàn phim cùng bạn diễn khiến La Vân Hi bị thương đã đăng bài xin lỗi nam diễn viên trước sự cố ngoài ý muốn.

Thông tin La Vân Hi bị thương trong quá trình quay phải nhập viện gây xôn xao mạng xã hội tối 14/10. Theo báo Trung đưa tin, La Vân Hi bị bạn diễn đấm vào mặt, đây cũng là ngày cuối cùng bộ phim “Người theo đuổi ánh sáng” đóng máy.

Trước sự việc, Weibo của đoàn phim cho biết đó là phân cảnh giữa nhân vật La Bản (La Vân Hi đóng) và Đại Bằng (Kỷ Hoán Bác thủ vai). Trong quá trình quay, nam diễn viên Kỷ Hoán Bác không tiết chế được lực và giữ khoảng cách an toàn khiến cho La Vân Hi bị thương ngoài ý muốn. Ngay sau đó, La Vân Hi được đưa đến bệnh viện để điều trị và theo dõi sức khỏe. Đoàn phim cũng gửi lời xin lỗi tới nam diễn viên và fan vì sự cố trong quá trình quay.

Diễn viên khiến La Vân Hi bị thương là Kỷ Hoán Bác đăng tải lời xin lỗi công khai trên trang cá nhân. Anh viết: “Sau hơn 3 tháng quay phim, mọi người đã có với nhau một tình bạn gắn kết. Tôi nghĩ rằng sẽ có một kết thúc có hậu nhưng thật không may lại khiến La Vân Hi bị thương. Khi đó tôi rất sợ hãi và thấy có lỗi, tôi vô cùng áy náy. Rất xin lỗi và mong La Vân Hi có thể sớm bình phục và tỏa ra ánh hòa quang sáng nhất. Một lần nữa xin được chân thành xin lỗi La Vân Hi”.

Rạng sáng 15/10, La Vân Hi đã xuất hiện để trấn an người hâm mộ, anh thông báo bản thân vẫn ổn và tình hình không đáng lo ngại. “Là diễn viên khó tránh gặp chuyện ngoài ý muốn trong quá trình quay phim, đây là đặc thù nghề nghiệp của tôi, nhưng đồng thời cũng giúp tôi có nhiều cơ hội quý báu…”, nam diễn viên cho biết.

Sau hơn 3 tháng ghi hình, "Người theo đuổi ánh sáng" có sự góp mặt của cặp diễn viên chính La Vân Hi – Ngô Thiến dự kiến sẽ ra mắt khán giả sớm nhất vào năm 2022.

Hà Trang