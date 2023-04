Mỹ đưa ngân hàng First Repuplic ra đấu giá

TPO - Các cơ quan chức năng Mỹ đang cố gắng bán đấu giá ngân hàng First Republic Bank trong cuối tuần này, với sự tham gia của 5-6 ngân hàng lớn. Đây là ngân hàng lớn thứ ba của Mỹ thất bại chỉ trong vòng 2 tháng qua.

Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết, các tập đoàn dịch vụ tài chính lớn như Citizens, PNC, JP Morgan đã nộp hồ sơ dự thầu theo quy trình do Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) điều hành. US Bancorp cũng là một trong những ngân hàng được FDIC mời dự thầu.

Hãng dịch vụ tài chính Guggenheim Securities đang làm cố vấn cho FDIC, hai nguồn tin nắm được tình hình cho biết.

Quy trình đấu giá của FDIC bắt đầu từ tuần này. Các bên dự thầu được yêu cầu đưa ra mức giá đầu tiền từ ngày 28/4 và nghiên cứu hồ sơ của First Republic vào cuối tuần này.

Thoả thuận dự kiến được công bố trong tối 30/4 (giờ địa phương), trước khi các thị trường châu Á mở cửa.

Hiện nay, các ngân hàng quan tâm đang tính toán lựa chọn để xem họ muốn đấu thầu cái gì, hoặc có thể đấu thầu tất cả các khoản tiền gửi, một phần lớn tài sản và nợ của First Republic.

Việc này diễn ra chỉ chưa đầy 2 tháng sau khi hai ngân hàng Thung lũng Silicon và Signature Bank phá sản, buộc Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (Fed) phải can thiệp bằng các biện pháp khẩn cấp để ổn định thị trường.

Dù sau đó các ngân hàng đã ổn định trở lại, nhưng thoả thuận bán First Republic sẽ được theo dõi sát sao xem Chính phủ Mỹ hỗ trợ đến đâu.

First Republic được James "Jim" Herbert, con trai của một lãnh đạo ngân hàng cộng đồng ở Ohio, thành lập từ năm 1985. Merrill Lynch thâu tóm ngân hàng này từ năm 2007, nhưng First Republic lại niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2010, do bị chủ mới của Merrill là Bank of America Corp bán đi sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Trong nhiều năm, First Republic lôi kéo các khách hàng thu nhập cao bằng lãi suất ưu đãi. Chiến lược này khiến ngân hàng phải chịu rủi ro lớn hơn so với những ngân hàng tập trung vào khách hàng thu nhập bình thường. Mức tiền gửi không được bảo hiểm của ngân hàng này lên đến 68%.

Ngân hàng có trụ sở tại San Francisco đối mặt với tình trạng hơn 100 tỷ USD tiền gửi bị rút chỉ trong quý đầu tiên, khiến họ phải vật lộn để huy động tiền.

Dù First Republic nhận được khoản cứu trợ 30 tỷ USD từ một ngân hàng ở Phố Wall vào tháng 3 năm nay, những nỗ lực cứu vãn đó trở nên vô ích.

Giá trị thị trường của First Republic đã xuống đến mức 557 triệu USD, mất 40 tỷ USD so với đỉnh điểm vào tháng 11/2021.

Thu Loan