MV 'Shut Down' của BlackPink bị tố đạo nhái

TPO - Khán giả chỉ ra nhiều phân cảnh trong MV ''Shut Down'' của BlackPink giống MV ''OFF/ON'' của nhóm nhạc COLLAR.

Ngày 16/9, BlackPink trở lại với MV chủ đề Shut Down và full album Born Pink, đạt gần 50 triệu lượt xem hiển thị sau 24 giờ phát hành. Nhóm được đánh giá mang đến màu sắc mới mẻ và sự trưởng thành hơn trong âm nhạc.

Tuy nhiên, nhiều hình ảnh trong MV mới của 4 cô gái nhà YG bị một bộ phận khán giả cáo buộc đạo nhái khi có nhiều điểm trùng hợp với MV ca nhạc OFF/ON của nhóm nhạc nữ COLLAR (Hong Kong, Trung Quốc).

Trên mạng xã hội, khán giả đã so sánh ảnh chụp màn hình các phân đoạn giống nhau giữa hai MV. Ngay sau khi bài viết được đăng tải và trở thành chủ đề nóng, nhiều người đồng tình với nhận định BlackPink đạo nhái MV của COLLAR bởi OFF/ON được phát hành trước.

“Cũng là cảnh trong bồn tắm, ngồi trong ôtô, vũ đạo chỉ ngón tay hướng xuống đất, đội mũ lông thú… Đây rõ ràng là sao chép”, “May là OFF/ON phát hành trước, nếu không sẽ còn bị phản ứng dữ dội hơn”, “Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ?”… Các ý kiến tranh luận để lại.

Dù vậy, một số cư dân mạng lại cho rằng nhiều phân cảnh trong Shut Down của BlackPink đã xuất hiện trong các MV trước nên hoàn toàn không có chuyện đạo nhái COLLAR.

Đây không phải là lần đầu BlackPink vướng phải nghi vấn đạo nhái. Đầu tháng 8, nhóm bị cáo buộc đạo ý tưởng nhân vật ảo của nhóm nhạc đàn em aespa và gây ra cuộc tranh cãi nảy lửa.

Ca khúc Pink Venom ra mắt ngày 19/8 của BlackPink cũng bị cho là đã sao chép lời nhạc và giai điệu Pon de Replay của Rihanna, Kick in the Door của Notorious BIG và P.I.M.P của 50 Cent.

Một tài khoản trên Instagram đã đăng đoạn video ngắn để so sánh lời bài hát từ Pink Venom với lời bài hát từ các bài hát của ca khúc được đề cập ở trên.

Các fan của BlackPink phản bác rằng công ty chủ quản YG đã công bố sử dụng phần melody (giai điệu) của người đi trước như tác phẩm phái sinh, vì vậy sự giống nhau này nhằm mục đích tôn vinh chứ không phải ăn cắp chất xám.

BlackPink là nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Nhóm ra mắt năm 2016 dưới trướng YG Entertainment. Sau 6 năm hoạt động, BlackPink vươn lên thành một trong những nhóm nhạc top đầu Kpop với nhiều bản hit tỷ view như Ddu Du Ddu Du, How You Like That… Ngoài âm nhạc, nhóm còn nổi bật trong các hoạt động thời trang.

Hà Trang