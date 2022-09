Nam diễn viên Hàn đăng ảnh dạo phố TP.HCM

TPO - Ahn Jae Hyun được khen trẻ, mặc phong cách khi đến Việt Nam thực hiện lịch trình.

Tối 18/9, Ahn Jae Hyun đăng tải nhiều hình ảnh tại đường phố Việt Nam. Tài tử ăn mặc đơn giản, thoải mái tạo dáng trên nhiều cung đường tại thành phố mang tên Bác.

Bước qua tuổi 35, Ahn Jae Hyun giữ vững phong độ về ngoại hình, được khen trẻ trung không khác gì sinh viên đại học.

Hai ngày trước đó, diễn viên Vì sao đưa anh tới có lịch trình tại Việt Nam. Anh tham dự buổi ký tặng và giao lưu với người hâm mộ. Đây là chuyến gặp gỡ fan quốc tế đầu tiên của Ahn Jae Hyun sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh khiến các hoạt động quốc tế bị hạn chế.

Nam diễn viên sinh năm 1987 từng đến Hà Nội để ghi hình chương trình thực tế Tây Du Ký phần 3 (New Journey to the West 3) cùng Kyuhyun (Suju), Mino (Winner) năm 2017. Anh thích thú với ẩm thực Việt, nhất là món bún chả.

Ahn Jae Hyun là diễn viên quen mặt với nhiều khán giả Việt, anh tham gia Vì sao đưa anh tới, Bác sĩ ma cà rồng, Lọ lem và 4 chàng hiệp sĩ... Anh từng có tình yêu đẹp với đàn chị Goo Hye Sun, nhưng cả hai đã ly hôn sau gần 4 năm chung sống.

Khoảng thời gian chính thức “đường ai nấy đi”, cả hai nhiều lần đấu tố nhau trên mạng xã hội. Ahn Jae Hyun vì thế mà danh tiếng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến anh phải dừng hoạt động một thời gian. Thời gian này, nam diễn viên rục rịch trở lại showbiz, đánh dấu bằng các chương trình thực tế.

Ngoài thực hiện lịch trình làm việc, gần đây có nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc chọn Việt Nam là điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng. Họ hầu như không tiết lộ lịch trình từ trước, chỉ đến khi chia sẻ lên mạng xã hội mới khiến người hâm mộ tại Việt Nam ngỡ ngàng, có thể kể đến như ca sĩ Wheein - Hwasa (nhóm MAMAMOO), vợ chồng Eugene - Ki Tae Young, Lee Jun Ki…