'Muôn vị nhân gian’ của Trần Anh Hùng: Món ăn ngon làm nên chuyện tình thơ mộng

TPO - Phim “Muôn vị nhân gian” của đạo diễn Trần Anh Hùng chinh phục khán giả bằng một câu chuyện nhẹ nhàng, giàu chất thơ về tình yêu và ẩm thực.

Muôn vị nhân gian (Tựa quốc tế: The Taste of Things) đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Trần Anh Hùng sau bảy năm vắng bóng kể từ Eternity (2016). Ra mắt lần đầu tại LHP Cannes 2023, dự án giúp ông thắng giải Đạo diễn xuất sắc, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Wim Wenders, Todd Haynes, Hirokazu Kore-eda...

Bộ phim nhận “cơn mưa” lời khen từ giới phê bình và khán giả nhờ lối kể chuyện tinh tế và phong cách đạo diễn độc đáo. Sau đó, tác phẩm cũng được chọn đại diện Pháp tranh cử hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc tại Oscar 2024.

Gia vị của tình yêu

Chuyện phim đơn giản, lấy bối cảnh nước Pháp vào cuối thế kỷ 19. Nội dung kể về câu chuyện của nhân vật chính Dodin (Benoit Magimel) – một người sành ăn, xem ẩm thực là đam mê lớn nhất cuộc đời. Hàng ngày, anh có thể dành toàn bộ thời gian để nghĩ về các món ăn, thảo luận về từng nguyên liệu cũng như cách chế biến.

Một trong những người gắn kết sâu sắc với Dodin nhất là nữ đầu bếp Eugenie (Juliette Binoche). Với bản năng tuyệt vời về hương vị và thành phần, cô luôn đáp ứng mọi yêu cầu Dodin đặt ra, từ đó chinh phục được trái tim anh.

Kịch bản do Trần Anh Hùng chấp bút, chuyển thể từ tiểu thuyết The Life and Passion of Dodin-Bouffant, Gourmet (1924) của Marcel Rouff. Câu chuyện được xây dựng một cách nhẹ nhàng, không có quá nhiều cao trào hay nút thắt.

Ẩm thực trở thành cầu nối gắn kết hai trái tim nhân vật chính. Ngôn ngữ tình yêu được thể hiện qua những lần họ đối đáp, trao đổi về các món ăn, hay đơn giản chỉ là ánh mắt tha thiết khi Dodin ngồi nhìn Eugenie tắm.

Dodin nổi tiếng là “Napoleon trong giới ẩm thực” vì thường xuyên có những ý tưởng độc đáo, táo bạo. Eugenie lại có sự khéo léo và nhạy bén, luôn nắm bắt được những suy nghĩ dù nhỏ của anh.

Không ai thực sự hiểu được Dodin ngoại trừ Eugenie, kể cả những người bạn thâm giao. Ngược lại, Dodin không bao giờ che đậy tình yêu với nữ đầu bếp. Anh yêu cô nồng cháy nhưng chưa từng được đáp lại trong suốt 20 năm.

Tình yêu của họ giản dị như một món ăn công phu, cần có sự chăm chút cẩn thận và càng hấp dẫn hơn theo thời gian.

Đạo diễn Trần Anh Hùng kể lại câu chuyện của các nhân vật một cách chậm rãi, từ tốn. Ông tiếp tục thể hiện kinh nghiệm và tài đạo diễn từ cách cân chỉnh góc máy, sắp xếp bố cục, chọn tông màu sắc...

Từ những phút đầu, nhà làm phim chiêu đãi người xem bằng loạt cảnh nấu nướng hấp dẫn. Những cú máy cận bắt trọn nguyên liệu, cho thấy cách người làm bếp chăm chút món ăn. Sau đó, ống kính được di chuyển nhịp nhàng, tạo nên không khí lãng mạn, đậm chất thơ.

Phim không sử dụng nhạc nền một cách chủ đích. Nhờ đó, khán giả tập trung vào phần hình ảnh và nghe rõ được những âm thanh bếp núc như tiếng muỗng nĩa, nồi chảo chạm vào nhau.

Diễn xuất đẳng cấp

Bên cạnh tên tuổi Trần Anh Hùng, Muôn vị nhân gian còn gây chú ý nhờ có sự góp mặt của hai gương mặt gạo cội Juliette Binoche và Benoit Magimel.

Với kinh nghiệm diễn xuất lâu năm, khó ai có thể hoài nghi về tài năng của họ. Binoche là biểu tượng của điện ảnh Pháp với một tượng vàng Oscar, còn Magimel vốn hai lần thắng César nhờ những vai diễn khó.

Đặc biệt, họ từng là cặp đôi đẹp của điện ảnh Pháp cuối thập niên 1990, đã ly dị dù có con chung. Sau hơn 20 năm, cả hai tái hợp trong một bộ phim lấy chủ đề về tình yêu và ẩm thực.

Trước ống kính của Trần Anh Hùng, họ được dịp khẳng định nội lực diễn xuất, đồng thời phối hợp ăn ý trong từng cảnh quay.

Có lẽ, mối quan hệ ngoài đời thực phần nào giúp họ chinh phục được vai diễn. Hai ngôi sao tương tác trước ống kính một cách tự nhiên, giúp câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn.

Phát hành tại rạp Việt muộn màng, Muôn vị nhân gian không tạo được hiệu ứng mạnh với khán giả vì thuộc thể loại art-house (phim nghệ thuật) kén khách, lại phải cạnh tranh với nhiều bom tấn ngoại như Kung Fu Panda 4, Dune 2: Hành tinh cát, Exhuma: Quật mộ trùng ma.

Trong ba ngày cuối tuần ra mắt, phim chỉ đạt hơn 900 triệu đồng, hiện tổng doanh thu hơn 1,1 đồng.

Dẫu vậy, tác phẩm vẫn nhận được phản ứng rất tốt từ phía người xem. Phần lớn đánh giá bộ phim dễ xem, thậm chí hay nhất của đạo diễn Trần Anh Hùng.

Đây không chỉ là câu chuyện tình yêu lãng mạn mà còn là bức tranh về cuộc sống ở Pháp vào thế kỷ 19, với những món ăn ngon và phong tục tập quán độc đáo.

Nhìn chung, Muôn vị nhân gian là một bộ phim nhẹ nhàng và tinh tế. Câu chuyện tình yêu của Dodin – Eugénie xảy ra ở nhiều thế kỷ trước, nhưng vẫn có thể chạm đến trái tim của nhiều khán giả thời hiện tại.

Tác phẩm không có những cú twist ngạt thở, những nút thắt khó đoán trong kịch bản, nhưng chắc chắn sẽ để lại nhiều suy ngẫm cho người xem sau khi khép màn.