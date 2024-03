Phim có NSND Hồng Vân ế ẩm, chỉ thu một tỷ đồng

TPO - Phim Việt "Sáng đèn" - có NSND Hồng Vân tham gia - trở lại phòng vé sau khi rút rạp vào dịp Tết Nguyên đán. Song, tác phẩm vẫn không được khán giả đón nhận, doanh thu ở mức rất thấp.

Bảng xếp hạng doanh thu tuần qua của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập) không có nhiều biến động. Đứng đầu vẫn là phim kinh dị tâm linh Hàn Quốc Exhuma: Quật mộ trùng ma,sau đó là hai bom tấn Hollywood Kung Fu Panda 4 và Dune 2: Hành tinh cát.

Đúng như dự đoán, các phim Việt dù mới hay cũ đều không đủ sức hút để cản đường phim ngoại. Doanh thu các dự án đều ở mức thấp, chưa đến 1,1 tỷ đồng trong ba ngày cuối tuần.

Phim Việt doanh thu lẹt đẹt

Tuần qua có một phim Việt ra mắt là Sáng Đèn. Nhưng thực tế, dự án đã được công bố từ lâu, quay trở lại rạp chiếu sau khi có mở màn không mấy thành công vào dịp Tết Nguyên đán.

Nội dung phim xoay quanh một gánh hát cải lương đang trong giai đoạn khó khăn, phải đối mặt với nguy cơ giải thể.

Tác phẩm do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn. Anh là người từng làm nhiều dự án kinh dị đạt doanh thu tương đối tốt như Nhà không bán (2022), Vong nhi (2023). Lần này, nhà làm phim chuyển hướng với một câu chuyện nặng về tâm lý xã hội.

Khi ra mắt, phim được đánh giá tốt về mặt nội dung, ý nghĩa. Phần lớn cho rằng tác phẩm là lời tri ân dành cho cải lương - loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam đã không còn ở giai đoạn đỉnh cao. Phim cũng ca ngợi những người nghệ sĩ thực thụ, không ngại cống hiến hết cuộc đời cho nghệ thuật.

Tuy nhiên, tác phẩm thiếu yếu tố hút khách nên chưa thể tạo sức hút tại phòng vé, chỉ thu về hơn một tỷ đồng, nâng tổng doanh thu hiện tại hơn 2 tỷ đồng.

Ở tuần thứ ba trụ rạp, Quý cô thừa kế 2 hoàn toàn bị khán giả phớt lờ sau khi nhận nhiều lời chê về nội dung, diễn xuất. Tác phẩm không lọt nổi vào top 10 của Box Office Vietnam, chỉ thu về hơn 40 triệu đồng trong ba ngày cuối tuần.

Đến hiện tại, tổng doanh thu phim là 6,4 tỷ đồng. Dù ê-kíp không công bố kinh phí, phim tạo cảm giác không phải là dự án được đầu tư quá lớn. Do đó, nhà sản xuất có thể cũng sẽ không phải đối diện với nguy cơ thua lỗ.

Tuy nhiên, doanh thu và chất lượng thấp của tác phẩm khiến khán giả phần nào mất lòng tin vào phim Việt, sau khi điện ảnh nước nhà vừa tạo cơn sốt với Mai.

Bom tấn ngoại giữ phong độ

Vượt mặt phim Việt, Exhuma: Quật mộ trùng ma đứng vững ở ngôi đầu bảng xếp hạng doanh thu với hơn 36 tỷ đồng.

Theo Box Office Vietnam, dù có sụt giảm hơn 50% so với tuần trước (65 tỷ đồng), đây vẫn là bộ phim được chú ý nhất hiện tại.

Dự án đạt tổng doanh thu gần 165 tỷ đồng, lập kỷ lục là phim Hàn có doanh thu mở màn cao nhất tại nước ta. Nếu giữ phong độ, phim sẽ vượt Bỗng Dưng Trúng Số (2022) để trở thành phim Hàn ăn khách nhất tại Việt Nam.

Kung Fu Panda 4 duy trì ở vị trí số hai với hơn 14,1 tỷ. Phim cũng nhanh chóng vượt qua cột mốc 100 tỷ đồng từ tuần trước, trở thành phim hoạt hình thứ hai tại Việt Nam làm được điều này sau Minions: Sự Trỗi Dậy Của Gru (2022).

Một dự án khác được chú ý là phim chính kịch Pháp Muôn vị nhân gian do Trần Anh Hùng đạo diễn. Tác phẩm từng nhận “cơn mưa” lời khen từ giới phê bình lẫn khán giả khi công chiếu lần đầu tại LHP phim Cannes 2023, giúp Trần Anh Hùng thắng giải Đạo diễn xuất sắc.

Dù ra rạp Việt muộn màng, phim vẫn được khán giả chú ý nhờ tên tuổi đạo diễn. Phần lớn ý kiến đánh giá đây là phim dễ xem nhất của Trần Anh Hùng.

Tác phẩm lấy bối cảnh nước Pháp vào cuối thế kỷ 19, xoay quanh mối tình giữa nhà văn nổi tiếng và một phụ nữ xinh đẹp giỏi làm bếp, nảy nở qua những lần gặp gỡ tại nhà hàng. Đây không chỉ là câu chuyện tình yêu lãng mạn mà còn là bức tranh về cuộc sống ở Pháp vào thế kỷ 19, với những món ăn ngon và phong tục tập quán độc đáo.

Tuy nhiên, tác phẩm thuộc thể loại art-house (phim nghệ thuật) nên kén khán giả, doanh thu không cao là chuyện dễ hiểu.

Trong ba ngày cuối tuần, Muôn vị nhân gian chỉ đạt hơn 900 triệu đồng, hiện tổng doanh thu hơn một tỷ đồng.

Tuần tới, một bom tấn được chờ đợi là Kong Vs Godzilla sẽ đổ bộ rạp Việt. Dự án là hậu truyện của hai phim rất ăn khách Kong: Skull Island (2017) và Godzilla: King of the Monsters (2019).

Đồng thời, đây cũng là cuộc đối đầu giữa hai biểu tượng điện ảnh khổng lồ Godzilla và Kong nên được người hâm mộ mong chờ từ khi công bố sản xuất.

Dự án cũng đạt thành tích khá tốt khi ra mắt tại Mỹ, hiện thu về hơn 470 triệu USD toàn cầu so với kinh phí xấp xỉ hơn 200 triệu USD.

Do đó, nhiều ý kiến đánh giá phim sẽ thay đổi lại cục diện tại phòng vé, nhiều khả năng sẽ đánh bật Exhuma: Quật mộ trùng ma để đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu.