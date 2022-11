Mua nhà ở ngay trước Tết, người mua hưởng 'lợi đơn lợi kép'

Như thường lệ, cận Tết luôn là thời điểm thị trường mua bán nhà ở trở nên sôi động. Ngoài ý nghĩa an cư ổn định đón chào năm mới, đây cũng là thời điểm chủ đầu tư có nhiều chính sách kích cầu hấp dẫn có lợi cho người mua nhà.

Thời điểm vàng để mua nhà

Theo báo cáo Q3/2022 của JLL về thị trường căn hộ tại Hà Nội, nguồn cung mới trong quý vừa qua ghi nhận 3.505 căn hộ được mở bán chính thức, giảm 19,3%. Trong khi đó, giá bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội trung bình đạt 1.902 USD/m2 (tương đương 47,3 triệu đồng/m2), tăng 3,93% so với quý trước. Trong tất cả các phân khúc, do thiếu hụt nguồn cung có sẵn căn hộ bình dân có mức tăng cao nhất là 8,39% so với quý trước.

Dự báo về thị trường cuối năm, JLL cho biết lãi suất tăng cao, chi phí xây dựng leo thang, nguồn vốn bị thắt chặt và rào cản về pháp lý vẫn chưa được giải quyết là những trở ngại cho các dự án mới. Trong quý cuối năm, nguồn cung được dự đoán sẽ giảm xuống thấp hơn so với quý III, với khoảng 2.500 căn đến từ các dự án hiện hữu.

Do đó, những khách hàng có nhu cầu tìm chốn an cư dịp cuối năm nên nhanh chóng quyết định khi thị trường chưa bước sang một chu kỳ khan hiếm nguồn cung mới và vẫn còn một số dự án hiếm hoi có mức giá bán phù hợp.

Theo nhiều khảo sát, cận Tết là thời điểm căn hộ có giá bán khá tốt so với các mốc thời gian khác trong năm. Bên cạnh đó, đây cũng là lúc chủ đầu tư tung giỏ hàng căn hộ đẹp và công bố hàng loạt chương trình ưu đãi lớn để kích cầu nhằm thu về dòng vốn cuối năm. Do đó, nếu biết nắm bắt thời cơ, khách hàng không chỉ tậu nhà giá tốt mà còn được hỗ trợ tối đa về tài chính.

Tại phía Nam Thủ đô, khu căn hộ Tecco Garden là một trong những dự án có mức giá bán tốt nhất thị trường hiện nay, chỉ từ 25 triệu/m2. Bên cạnh đó, dự án đã sẵn sàng bàn giao, khách hàng hoàn toàn có thể ở ngay trước Tết mà không cần phải chờ đợi mà vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ tài chính tối ưu từ chủ đầu tư.

Cụ thể, Tecco Group vừa công bố chính sách bán hàng vô cùng hấp dẫn áp dụng cho dự án Tecco Garden. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 35% giá trị căn hộ, 65% còn lại chủ đầu tư phối hợp cùng ngân hàng sẽ giải ngân cho vay với lãi suất 0% trong 18 tháng. Đặc biệt, khách hàng có đủ tài chính và chọn phương thức thanh toán sớm sẽ được chiết khấu 8% giá trị căn hộ.

Mua nhà cuối năm, niềm vui nhân đôi

Tính đến hiện tại, dự án Tecco Garden đã bàn giao 2/3 tổng số căn hộ. Vì thế nếu chọn mua căn hộ thời điểm này, khách hàng hoàn toàn có thể dễ dàng tham quan, kiểm chứng căn hộ hiện hữu cùng cảnh quan, tiện ích nội khu đã thành hình.

Với vị trí cận trung tâm cùng mạng lưới giao thông huyết mạch như đường Vành đai 3, Giải Phóng, Nguyễn Xiển…, cư dân sống tại Tecco Garden chỉ mất 20 - 30 phút để di chuyển tới các quận nội thành nơi quy tụ nhiều trường đại học lớn, bệnh viện, trung tâm thương mại, bến xe, khu văn phòng sầm uất tại Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai.

Đồng thời, chủ đầu tư rất chăm chút khi mỗi căn hộ đều được thiết kế hiện đại, bố trí hài hòa cùng tầm view thoáng, gần gũi thiên nhiên. Đặc biệt, Tecco Garden là một trong số ít dự án có loại căn hộ với 4 phòng ngủ cùng 2 logia rộng rãi, mang đến không gian sống thoải mái, trọn vẹn cho gia đình đa thế hệ.

Riêng đối với những người mua nhà để cho thuê, việc chọn mua Tecco Garden trước Tết càng là quyết định khôn ngoan. Mua nhà khi dự án sẵn sàng bàn giao, nhà đầu tư có thể cho thuê ngay thu lời đều đặn, đặc biệt khi căn hộ cho thuê tại Hà Nội đang được săn đón.

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn quý 3/2022, nhu cầu tìm thuê nhà tăng mạnh tới 58%, trong đó chung cư cho thuê có mức độ quan tâm và tìm kiếm lớn nhất, tăng khoảng 13% so với quý trước. Mức giá thuê nhà cũng tăng từ 15-20% kể từ đầu năm.

Mua Tecco Garden thời điểm cuối năm cũng là phương án đầu tư an toàn do mặt bằng giá căn hộ tại đây đang rất thấp so với thị trường, dư địa tăng giá còn nhiều nhất là khi giá chung cư đã ghi nhận tăng liên tục trong 15 quý.

Lựa chọn mua nhà giai đoạn này, khách hàng sẽ đón năm mới Quý Mão trọn vẹn khi hoàn thành một trong những mục tiêu lớn trong đời là tậu nhà, an cư. Không chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần, việc mua nhà cận Tết là cơ hội để khách hàng lựa chọn được căn hộ ưng ý với mức giá tốt và những chính sách hỗ trợ tài chính có lợi.

