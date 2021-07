Mưa lớn, nhiều tuyến phố ở Lào Cai ngập nặng

TPO - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, kết hợp với vùng gió hội tụ trên cao, đêm ngày 4, rạng sáng ngày 5/7, một số nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa to, đặc biệt tại TP Lào Cai có mưa rất to.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai tỉnh Lào Cai, tại thành phố Lào Cai, lượng mưa đo được ở phường Cốc Lếu là 32 mm, riêng phường Nam Cường, lượng mưa lên tới 117 mm. Tại các huyện vùng cao như Mường Khương, Bát Xát, Bắc Hà cũng có mưa to, lượng mưa trung bình từ 30 - 66 mm. Mưa to kéo dài hơn hai giờ đồng hồ đã gây ngập úng nặng các tuyến phố trên trục đường Lê Thanh, Trần Hưng Đạo, Hoàng Quốc Việt, Trần Phú (TP Lào Cai), với mức ngập sâu từ 20 - 40 cm. Đặc biệt tại khu vực tổ 5, phường Nam Cường; tổ 12, phường Bắc Cường, khu vực vòng xuyến trên đường Trần Hưng Đạo (thuộc phường Nam Cường), ngập sâu đến 70 cm, làm ô tô của nhiều gia đình bị ngập nước, nhà ở ngập sâu, thiệt hại nhiều vật dụng gia đình; sét đánh trong mưa dông làm đứt đường điện hạ thế khu vực tổ 12, phường Bắc Cường, làm mất điện cục bộ. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Lào Cai và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ để phân luồng, lập rào chắn, bảo đảm an toàn giao thông. Đến thời điểm này, tại TP Lào Cai, mưa đã ngớt, nước rút nhanh, các hộ dân đã khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Thanh Nam