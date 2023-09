Mưa lớn ngập cục bộ ở Bắc Giang, 20 hộ dân phải sơ tán

TPO - Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện Sơn Động (Bắc Giang), mưa lớn khiến một số khu vực trên địa bàn huyện này bị ngập cục bộ khiến 20 hộ dân ở thị trấn An Châu và xã An Lạc phải sơ tán.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ 19 giờ ngày 26/9 đến sáng 28/9, tổng lượng mưa đo được tại trạm An Châu (huyện Sơn Động) là 220 mm. Mưa lớn, nước sông An Châu dâng cao khiến tuyến đường tại tổ dân phố Đình, thị trấn An Châu ngập sâu 40 cm, nước tràn vào một số hộ dân.

Từ đêm 27/9, UBND thị trấn An Châu đã huy động các lực lượng xung kích ứng trực tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời tài sản, đồ đạc lên cao. Một số hộ dân phải di chuyển đồ đạc, thóc, ngô lên tầng 2.

Đến trưa 28/9, do mưa to, huyện Sơn Động di dời khẩn cấp 20 hộ dân ở xã An Lạc và thị trấn An Châu; 10 ha lúa, ngô bị gãy đổ, ngập úng cục bộ. Một số tuyến giao thông có ngầm tràn qua các sông chính không thể lưu thông; xói lở khoảng 100 m2 sân, đổ 10 m tường bao của Trường THCS Vân Sơn; tuyến cáp quang từ xã Vân Sơn đi xã An Lạc, Hữu Sản bị đứt dây.

Riêng xã An Lạc (huyện Sơn Động) có 3 thôn (Nà Ó, Nà Trắng và Thác) bị chia cắt; các trường mầm non, tiểu học và THCS của xã cho học sinh nghỉ học.

Trước tình trạng mưa lớn kéo dài, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Sơn Động đã ban hành công điện khẩn chỉ đạo các xã, thị trấn, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai phương án "4 tại chỗ". Đến trưa nay (28/9), mực nước sông, suối đang rút dần.