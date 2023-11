MSB nhận 2 giải thưởng quốc tế về giải pháp cho doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa vinh dự nhận hai giải thưởng quốc tế danh giá là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” (Best Bank for SMEs) do Tạp chí Euro Money trao tặng và “Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất 2023” (Best Digital Transformation Bank) do Global Brands Magazine vinh danh.

Giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” khởi xướng từ năm 2016, được các chuyên gia đánh giá là uy tín, toàn diện và minh bạch hàng đầu thế giới. Giải thưởng nhằm ghi nhận các tổ chức tài chính tiên phong trong việc sáng tạo những giải pháp hiệu quả và thiết thực, tạo động lực cho doanh nghiệp SMEs tăng trưởng đột phá. Vượt qua nhiều đối thủ cùng sự thẩm định khắt khe từ Hội đồng đánh giá, MSB đã đáp ứng được các tiêu chí về sự đa dạng, phong phú trong sản phẩm - dịch vụ cũng như những bước tiến số hóa quan trọng nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng doanh nghiệp. Song song đó, cũng xuất phát từ việc phát triển và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ nhằm chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh, đồng thời mang đến trải nghiệm khác biệt, liền mạch và an toàn cho người dùng, MSB vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất 2023”. Global Brands Magazine – đơn vị trao giải, là tạp chí thương hiệu danh giá toàn cầu, chuyên xuất bản tin tức phân tích chuyên sâu về các thương hiệu hàng đầu thế giới. Giải thưởng được tổ chức từ năm 2013, khẳng định cho mức độ uy tín trong quá trình đánh giá. Những sản phẩm cốt lõi giúp MSB được xướng tên tại 2 giải thưởng uy tín đều là giải pháp ưu việt dành cho doanh nghiệp, bao gồm M-Power – Vay tín chấp online siêu tốc và Gói tài khoản M-Smart. Theo đó, M-Power là giải pháp được số hóa toàn diện với hạn mức cấp lên đến 15 tỷ đồng. MSB là ngân hàng đầu tiên cung cấp giải pháp này trên thị trường Việt Nam, giải quyết yếu tố được coi là rào cản lớn khiến đa số các SMEs khó tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng trong nhiều năm qua – tài sản thế chấp. Giải pháp cho phép khách hàng chủ động tra cứu hạn mức dự kiến được cấp chỉ trong 30 giây; thực hiện nộp hồ sơ hoàn toàn trực tuyến; sử dụng chữ ký số giúp tinh giản hồ sơ ; chủ động theo dõi tiến độ xử lý khoản vay . MSB thực hiện thẩm định và phê duyệt trong 3 ngày làm việc, tối ưu hơn nhiều so với cách thức truyền thống. Để triển khai thành công M-Power, MSB đã ứng dụng và kết hợp đồng thời những công nghệ hiện đại hàng đầu hiện nay. Tiêu biểu, mô hình chấm điểm với thiết kế dựa trên khẩu vị rủi ro riêng biệt được tích hợp ngay trên trang https://vaydoanhnghiep.msb.com.vn/ giúp hệ thống nhanh chóng trả ra kết quả khoản vay dự kiến được phê duyệt; OCR – Nhận diện ký tự quang học có chức năng tự động bóc tách dữ liệu từ các hồ sơ khách hàng hay Trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp phương thức Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) cho phép nhận diện và xử lý các yếu tố giả mạo. Những công nghệ này là nền tảng để MSB cam kết mạnh mẽ về thời gian phê duyệt siêu tốc, tạo cơ hội cho doanh nghiệp bứt phá kinh doanh. Bên cạnh M-Power, MSB cũng mang đến giải pháp tối ưu khác là gói tài khoản M-Smart. Khách hàng đăng ký sẽ được miễn 100% phí chuyển tiền online trong nước và quốc tế cùng nhiều loại phí khác như phí đăng ký và giao dịch thu hộ thuế điện tử, hóa đơn điện nước. Doanh nghiệp mở mới M-Smart sẽ nhận ngay mức hoàn tiền tới 2 triệu đồng/khách hàng/tháng và kéo dài trong 6 tháng liên tiếp khi phát sinh giao dịch ghi nợ trên Internet Banking. Đặc biệt, với 3 nhóm khách hàng trọng tâm bao gồm doanh nghiệp có nguồn thu ứng trước, doanh nghiệp có tần suất giao dịch lớn và doanh nghiệp xuất nhập khẩu, MSB gia tăng ưu đãi trong sản phẩm tài khoản M-smart Plus với chính sách vượt trội về combo phí chuyển tiền quốc tế online và tại quầy không giới hạn chỉ 3 triệu đồng cùng mức lãi suất cao nhất hiện nay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Riêng với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, ưu đãi đến 150 điểm so với tỷ giá niêm yết khi mua bán ngoại tệ online là điểm nhấn của MSB trên thị trường hiện nay. M-smart cũng mang đến doanh nghiệp trải nghiệm “siêu tiện lợi” thông qua quy trình mở tài khoản 100% online, cùng với M-Power cho khách hàng trải nghiệm trọn vẹn. Hai giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực của MSB trên hành trình số hóa, tiếp thêm động lực để ngân hàng tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến, hướng tới chất lượng dịch vụ tài chính vượt trội, sớm đạt mục tiêu chiến lược giai đoạn 2023 – 2027 là đưa kênh số trở thành động lực chính cho tăng trưởng, với 70% tổng thu nhập hoạt động của Ngân hàng Bán lẻ và SME đến từ kênh này. P.V