Một phó phòng Sở GTVT Hải Phòng tử vong tại nơi làm việc

TPO - Công an TP. Hải Phòng đang điều tra, làm rõ sự việc một phó phòng thuộc Sở GTVT Hải Phòng tử vong tại nơi làm việc.

Sáng 3/3, lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) cho biết, Cơ quan CSĐT – Công an quận đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc ông C.V.T – Phó phòng Quản lý phương tiện và người lái (thuộc Sở GTVT Hải Phòng) tử vong tại nơi làm việc.

Trước đó, tối 2/3, một số cán bộ, chuyên viên làm việc tại Sở GTVT TP. Hải Phòng (phố Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng) phát hiện ông C.V.T tử vong tại phòng làm việc, lập tức báo cáo lãnh đạo sở, chính quyền và lực lượng chức năng sở tại.

Tối cùng ngày, tổ công tác thuộc Công an quận Hồng Bàng và các phòng nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng đã tới hiện trường xác minh, điều tra làm rõ.