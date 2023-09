Một công nhân rơi tử vong khi leo núi khai thác đá

TPO - Một công nhân đã tử vong tại mỏ đá Minh Thành (Công ty TNHH MTV Xây dựng Minh Thành), thuộc địa bàn huyện Lương Sơn (Hòa Bình), khi bị tuột đầu mối buộc giữa dây an toàn và đai bảo hiểm.

Ngày 11/9, đại diện của UBND xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, cho biết, khoảng lúc 9h15, ngày 10/9, UBND xã này nhận được thông tin về vụ tai nạn lao động tại mỏ đá Minh Thành, khi một công nhân đã tử vong ngay tại hiện trường.

Nạn nhân của vụ tai nạn được cơ quan chức năng xác định là anh B.V. C. (SN 1988, trú Lương Sơn). Nguyên nhân ban đầu của tai nạn được xác định là do anh C. đang leo núi để khai thác và dọn dẹp khu vực khai thác đá, nhưng bất ngờ bị tuột đầu mối buộc giữa dây an toàn và đai bảo hiểm, dẫn đến việc anh rơi xuống chân núi và tử vong.

Lãnh đạo xã Thanh Cao cũng cho biết, trước đây, anh C. đã từng làm việc tại mỏ đá Minh Thành, nhưng đã nghỉ làm được 3 tháng. Sau thời gian nghỉ làm, anh C. đã rút bảo hiểm lao động. Ngay sau khi anh C. trở lại làm việc tại mỏ đá Minh Thành, xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm.

"Anh C. có vợ và 2 con nhỏ. Hiện tại, vợ anh đang gặp vấn đề về sức khỏe và không thể đi làm. Anh C. là trụ cột trong gia đình. UBND xã Thanh Cao đã đến thăm hỏi và động viên gia đình của nạn nhân," một lãnh đạo xã nói.

Được biết, Mỏ đá Minh Thành thuộc Công ty TNHH MTV Xây dựng Minh Thành. Đáng tiếc, đầu năm 2022, mỏ đá Minh Thành cũng đã ghi nhận một vụ tai nạn khi một người khác bị đá rơi và tử vong.