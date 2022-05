Một cá nhân tố bị đánh cắp thông tin cá nhân để lập doanh nghiệp nhập xe sang qua đường biếu tặng

TPO - Một cá nhân phản ánh, gửi CCCD để làm sim số đẹp nhưng bị đánh cắp thông tin cá nhân rồi trở thành chủ của hai doanh nghiệp được biếu tặng xe sang từ Mỹ và Đài Loan. Lo bị liên đới trách nhiệm, người này đã tố cáo ra cơ quan công an.

Ngày 27/5, đại diện Công ty Luật TNHH Hiệp Thành đến Báo Tiền Phong cung cấp các tài liệu liên quan đến việc ông Dương Thế Đoàn (ở TP Tam Điệp, Ninh Bình) có đơn trình báo và tố giác tội phạm đối với bà P.T.H.Y (SN 1981), N.H.L (SN 1986) sử dụng trái phép thông tin cá nhân của ông Đoàn để lập doanh nghiệp nhằm mục đích nhập khẩu xe sang.

Cụ thể, từ tháng 1/2022, ông Dương Thế Đoàn đã có đơn tố giác bà Y. và L. có hành vi sử dụng CCCD của ông Đoàn để thành lập Cty TNHH vận tải Bắc Sơn (có địa chỉ 318 đường Lê Lợi, TP Phủ Lý, Hà Nam) và Cty TNHH Kinh doanh Đoàn Gia (địa chỉ ở 243 Lý Nhân Tông, thị xã Duy Tiên, Hà Nam).

Ông Đoàn tố giác bà Y dùng danh nghĩa 2 công ty này để nhận quà tặng từ công ty Moking Co.Ltd và Công ty DN AMERICAN TRADING LC gồm hai chiếc ô tô hạng sang: LEXUS LM 300H 4SEAT và TOYOTA SIENA PLATINUM HYHIRD. Theo đơn tố giác, qua các công ty này, bà Y đã làm thủ tục hải quan, ký các hợp đồng mua bán hàng hoá, ký uỷ nhiệm chi, tờ khai thuế và giả mạo chữ ký trong các hồ sơ thành lập, thay đổi đăng ký doanh nghiệp gửi Sở KH&ĐT tỉnh Hà Nam nhằm mục đích trốn thuế trong hoạt động nhập khẩu ô tô theo dạng quà tặng.

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Thế Đoàn cho biết, vì muốn đăng ký sim số đẹp nên ông đã cung cấp CCCD, chữ ký cho N.H.L. Đến khi, ông Đoàn sử dụng CCCD đi đăng ký doanh nghiệp mới phát hiện mình đã đứng tên 2 doanh nghiệp nêu trên. Lo sợ phát sinh các tình huống pháp lý phức tạp, ông Đoàn đã làm đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan CSĐT công an tỉnh Hà Nam.

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Hà Nam có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm. Theo đó, Cơ quan công an cho rằng, bà Y. đã sử dụng thông tin của ông Đoàn do ông L. cung cấp để thành lập và điều hành hoạt động của 2 công ty cty và nhập khẩu 2 xe sang nêu ở trên. Trong quá, trình nhập khẩu ô tô bà Y. đã giả mạo chữ ký ông Đoàn. Tuy nhiên, cơ quan công an cho rằng không đủ cơ sở khởi tố hình sự với bà Y.

Trao đổi với Tiền Phong, một cán bộ điều tra của Công an tỉnh Hà Nam xác nhận có vụ việc như phản ánh nêu trên và cho biết lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo xem xét và mở rộng kiểm tra tình trạng nhập khẩu xe qua đường biếu tặng sau tuyến bài của báo Tiền Phong.

Từ ngày 24/5 đến nay, báo Tiền Phong đăng tải loạt bài “Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng" phản ánh về việc hàng loạt doanh nghiệp nhập khẩu xe theo diện quà biếu tặng đều biến mất ngay sau khi nhập khẩu xe về. Ngày 24/5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Công an, Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương, kiểm tra, xác minh thông tin báo Tiền Phong nêu. Trường hợp phát hiện vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã yêu cầu Tổng cục Hải quan khẩn trương chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra nội dung phản ánh tại bài viết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện có sai phạm, đồng thời báo cáo kết quả về Bộ Tài chính chậm nhất trước ngày 2/6.