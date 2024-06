Mỗi ngày tiết kiệm 100k để đưa mẹ đi trồng răng

“Nếu con trai cô không “đe dọa” mẹ không đi trồng răng là con sẽ bỏ việc ở nhà trông mẹ thì chắc cô cũng không đi làm đâu. Vì cô khổ quen rồi giờ có thêm cả hàm răng sâu hỏng nữa thì cô cũng cố mà chịu thôi.” Cô Trần Thị Bộ (Thái Bình) vừa nói vừa cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang trực trào ra.

Mất răng và nỗi vất vả của người mẹ nghèo

Gặp cô Trần Thị Bộ tại nha khoa Lạc Việt Intech chúng tôi không phải nghẹn lòng với hình ảnh một người mẹ tần tảo, bình dị cùng gương mặt khắc khổ và hàm răng cái còn cái mất. Hôm nay cô được con trai mình đưa đi trồng răng.

Để 2 mẹ con có thể ngồi ở đây là cả một hành trình đầy khó khăn và cố gắng của người con trai hiếu thảo. Anh Cường con trai cô Trần Thị Bộ chia sẻ “Từ hồi bố mất là mẹ không có quan tâm đến bản thân chỉ lủi thủi một mình. Thế nên lúc răng sâu mẹ cũng cứ để vậy khi nào đau quá thì ngậm nước muối, cũng không dám mua thuốc giảm đau mà cố gắng chịu đựng một mình vậy. Cứ thế răng cũng gãy rồi rụng dần đi. Giờ mẹ mình chỉ còn mấy cái răng cửa nhưng cũng hỏng hết chân răng rồi. Thương và lo cho mẹ nhiều lắm vì không có răng không ăn uống được gì, sức khỏe cũng yếu đi nhanh”

Dù công việc vất vả nhưng anh Cường vẫn cố gắng dành dụm. Anh chia sẻ: Mỗi ngày anh đều dành ra một khoản nhỏ tích tiểu thành đại sau hơn 3 năm mới đủ tiền để đưa mẹ đi trồng răng. Biết đến nha khoa Lạc Việt Intech là một nha khoa uy tín và mức chi phí phù hợp anh Cường cùng mẹ lặn lội từ Thái Bình lên Hà Nội.

Khó khăn đến mấy cũng vượt qua, chỉ cần 2 mẹ con cùng tin tưởng

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Dương người trực tiếp điều trị cho cô Trần Thị Bộ cho biết. “Đây là một ca khó với nền xương hàm khá yếu do mất răng lâu ngày. Tình trạng này khiến việc cắm trụ implant vào xương hàm trở nên khó khăn hơn”

Sau nhiều lần hội chẩn với các chuyên gia đầu ngành, bác sĩ Nguyễn Hoàng Dương đưa ra kế hoạch điều trị với giải pháp trồng răng implant DCT, can thiệp ghép xương tức thì và trồng răng implant toàn hai hàm all on 4.

Ban đầu khi đến nha khoa thăm khám cô Bộ và anh Cường có phần lo lắng nhưng khi được bác sĩ trực tiếp đưa ra kế hoạch điều trị chi tiết, giải thích cặn kẽ trên phần mềm smart-tech với hình ảnh trực quan. Cô Bộ và anh Cường quyết định đặt niềm tin vào bác sĩ Nguyễn Hoàng Dương và Nha khoa Lạc Việt Intech.

Sáng sớm trước giờ phẫu thuật 2 mẹ con đã đến nha khoa để làm các thủ tục cần thiết. Ca phẫu thuật nhổ răng, ghép xương và đặt trụ implant của cô Bộ kéo dài hơn 1 tiếng. Ở bên ngoài anh Cường liên tục dõi theo, hướng ánh mắt về phòng phẫu thuật

“Để quyết định đi trồng răng cho mẹ như thế này là mình đã xác định phải đặt hết niềm tin vào bác sĩ và nha khoa Lạc Việt rồi. Tuy nhiên, vì mẹ mình cũng lớn tuổi và sức khỏe cũng không được tốt lắm nên mình cũng bị lo lắng một chút. Nhưng sau hơn 1 tiếng phẫu thuật nhìn thấy mẹ bước ra và có thể nói chuyện bình thường là mình thực sự đã rất yên tâm” – anh Cường chia sẻ khi ngồi cùng mẹ sau khi kết thúc ca phẫu thuật thành công .

Kết quả ngoài mong đợi với nụ cười hạnh phúc

Gặp lại cô Trần Thị Bộ sau 2 tháng phẫu thuật đặt trụ. Giờ đây không còn là dáng hình người phụ nữ khắc khổ với hàm răng cái còn cái mất trước nữa, thay vào đó là một người phụ nữ trung tuổi với nụ cười tin, hạnh phúc rạng rỡ hơn.

“Đến bây giờ sau khi phẫu thuật xong và lắp được hàm răng tạm thôi nhưng cô thấy rất mừng. Về nhà cô ăn uống được, sức khỏe cũng cải thiện hơn trước. Được như bây giờ đúng là không còn mong muốn gì hơn. Cô hy vọng là khoảng hơn 2 tháng nữa sau khi xương hàm ổn định và các trụ implant tích hợp tốt sẽ được lắp hàm chính thức thì ăn nhai sẽ tốt hơn nữa. Ăn uống tốt, tinh thần thoải mái hơn thì sức khỏe cũng đi lên để con cái yên tâm làm ăn công tác hơn”

Để có được kết quả hôm nay ngoài dựa vào trình độ chuyên môn của các bác sĩ kết hợp trang thiết bị máy móc và bộ giải pháp trồng răng implant DCT gồm 3 công nghệ; công nghệ phẫu thuật USI an toàn, công nghệ trụ phục hình PDI thẩm mỹ, công nghệ răng sứ CMI Thẩm mỹ tại nha khoa Lạc Việt Intech. Hơn hết chính là sự hiếu thảo của anh Cường người con trai sẵn sàng dành từng đồng tiết kiệm để đưa mẹ đi trồng răng lấy lại chức năng ăn nhai, sức khỏe, an vui tuổi già