Mời công an vào cuộc ngăn chặn dịch vụ 'cò' cấp, đổi giấy phép lái xe

TP - Để ngăn chặn tình trạng dịch vụ “cò” cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX), Sở GTVT đề nghị lực lượng công an phối hợp, đảm bảo trật tự tại các điểm cấp, đổi GPLX.

Sở GTVT vừa có báo cáo gửi UBND thành phố Hà Nội về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về việc “cò” hoạt động tại các điểm cấp, đổi GPLX. Trong văn bản, Sở GTVT cho biết, hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính một cửa đang được triển khai tại 258 Võ Chí Công (phường Xuân La, quận Tây Hồ) và 16 phố Cao Bá Quát (phường Điện Biên, quận Ba Đình). Với nhóm công việc về cấp đổi GPLX, công dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa tại một trong hai địa điểm trên. Ngoài ra công dân/ tổ chức cũng có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia.

Đối với phản ánh của một cơ quan báo chí về “cò” dịch vụ cấp đổi GPLX, Sở GTVT cho biết, đây là hình thức nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính “một cửa”.

Qua xác minh, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa và cán bộ được giao thẩm định hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đã thực hiện quy trình theo đúng quy định. Công dân đến cấp đổi giấy phép lái xe tại bộ phận một cửa được cấp phát số thứ tự để thực hiện giải quyết theo trình tự trong giờ làm việc.

“Qua kiểm tra, chưa phát hiện có trường hợp cán bộ thụ lý hồ sơ giải quyết không theo số thứ tự, giải quyết ngoài giờ, ngoài trụ sở cơ quan... Bộ phận được giao quản lý và phát số thứ tự thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không thực hiện chỉ dẫn công dân liên hệ với các đối tượng chào, mời làm dịch vụ cấp, đổi GPLX”, Sở GTVT thông tin.

Đề nghị công an vào cuộc

Về phản ánh của một số cơ quan báo chí rằng, tại cả hai địa điểm số 16 Cao Bá Quát và số 258 Võ Chí Công thường xuyên xuất hiện các đối tượng mời chào khách làm dịch vụ cấp, đổi GPLX,

Sở GTVT cho biết, đã nắm bắt được tình hình. Tuy nhiên đại diện Sở GTVT Hà Nội cũng nêu khó khăn, các đối tượng này hoạt động bên ngoài phạm vi cơ quan (cả địa điểm giao dịch số 16 Cao Bá Quát) nên rất khó khăn cho công tác quản lý, xác minh, xử lý. Để đẩy lùi được tình trạng trên, Sở GTVT Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó đề nghị Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình (tại trụ sở số 16 Cao Bá Quát); Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ và Ban quản lý Các công trình Nhà ở và Công sở (tại 258 Võ Chí Công) phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự khu vực xung quanh trụ sở cơ quan và bên trong toà nhà.

Ngoài ra, Sở GTVT Hà Nội cũng lắp đặt bổ sung 2 camera giám sát, ghi nhận hình ảnh tại cổng cơ quan số 16 Cao Bá Quát. Dữ liệu, hình ảnh được chia sẻ kết nối trực tiếp về trụ sở Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình để phối hợp theo dõi, xử lý các đối tượng chèo kéo, mời chào khách làm dịch vụ công. Sở GTVT đã quán triệt đến cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính nghiêm túc chấp hành các quy định, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy trình.

Về số lượng người đến làm thủ tục cấp, đổi GPLX trong các tháng gần đây, Sở GTVT Hà Nội cho biết, đã tăng cao so với trước. Theo đó, nếu thời điểm 3 tháng trước đây Sở GTVT tiếp nhận khoảng 350 hồ sơ/ngày, thì hiện nay tiếp nhận khoảng 650-700 hồ sơ/ngày - tăng gấp đôi. Thực tế này đã gây ra những khó khăn không nhỏ cho bộ phận tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục một cửa. “ Sở GTVT Hà Nội mong được người dân, dư luận chia sẻ”, đại diện Sở GTVT Hà Nội thông tin.