MobiFone tập trung cao độ, dồn lực ứng phó với siêu bão Noru

Trước các dự báo cực đoan hơn về mức độ ảnh hưởng của bão Noru, Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung và Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 3 đang tập trung cao độ, dồn lực ứng phó với siêu bão Noru.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật sáng nay (ngày 27/9), bão Noru đang liên tục mạnh lên và chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo nhận định, Noru hiện trở thành siêu bão mạnh nhất 20 năm qua với tốc độ gió tăng nhanh nhất trong lịch sử khí tượng Trái Đất hiện đại. Các kịch bản dự báo về cường độ và mức độ ảnh hưởng của bão Noru bắt đầu cực đoan hơn so với nhận định trước đó một ngày.

Trước sự phức tạp và nguy hiểm của siêu bão này, hàng chục nghìn người dân các xã ven biển một số tỉnh miền Trung đã được chính quyền bố trí di chuyển đến nơi an toàn để tránh bão Noru. Tại MobiFone, sau những phương án chủ động phòng chống bão lụt, thiên tai đã được chuẩn bị trước đó, Công ty dịch vụ MobiFone khu vực 3 và Trung tâm mạng lưới miền Trung (TT MLMT) tiếp tục triển khai nhiều phương án mới phù hợp tình hình thực tế của bão số 4 nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho các CBCNV, đồng thời đảm bảo an toàn mạng lưới, sẵn sàng công tác ứng cứu thông tin để phục vụ khách hàng.

Khi dự báo về mức độ phức tạp của siêu bão Noru được đưa ra ngày 26/9, Trung tâm MLMT ngay lập tức triển khai phương án phòng chống bão lụt tại các văn phòng làm việc của Trung tâm nhằm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả đối với bão lụt, đảm bảo an toàn về con người, tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra và nhanh chóng khắc phục thiệt hại (nếu có). Các phương án Trung tâm đưa ra cũng nhằm đảm bảo công tác phối hợp tốt, đảm bảo độ chính xác trong điều hành, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, tổ, nhóm và duy trì kênh ứng cứu, hỗ trợ trong bão lụt, thiên tai.

Xác định trước các tình huống có thể do siêu bão mạnh nhất 20 năm qua có thể gây ra, Trung tâm mạng lưới miền Trung đã yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ - lực lượng tại chỗ - phương tiện, vật tư tại chỗ - hậu cần tại chỗ) và "3 sẵn sàng" (phòng ngừa chủ động - ứng phó kịp thời - khắc phục khẩn trương và hiệu quả). Trung tâm xác định lấy phòng ngừa là quan trọng nhất và không chủ quan trong công tác chuẩn bị, triển khai công tác phòng chống hiệu quả, nhanh chóng, an toàn; đồng thời đảm bảo thông tin luôn thông suốt, cập nhật, thống nhất giữa các cấp điều hành và giữa các đơn vị.

Là đơn vị đã dầy dạn kinh nghiệm đối phó với các trận lụt, bão, Trung tâm mạng lưới miền Trung, thuộc Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án trước mùa mưa bão. Trong đó đề cao công tác kiểm tra, rà soát và đánh giá tình hình thực trạng tòa nhà, các văn phòng làm việc trước mùa mưa bão. Thực hiện việc bảo dưỡng, cải tạo để kiên cố hóa, đảm bảo an toàn cho tòa nhà, văn phòng (nếu cần) đồng thời đề cao việc trang bị bảo hộ lao động như mũ bảo hiểm, dây leo an toàn, đèn pin, áo phao, áo mưa và các vật tư khác của công tác phòng chống bão lụt, thiên tai... Mặt khác, Trung tâm cũng kiểm tra, rà soát nguồn lực "bốn tại chỗ", thành lập Ban Chỉ huy phòng chống bão lũ, thiên tai và phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt, trong ngày 26/9, Trung tâm MLMT cũng đã ra văn bản triệu tập thành viên Đội xung kích phòng chống lụt bão văn phòng Trung tâm trực ứng phó bão số 4.

Để triển khai ứng phó khi có bão lụt, thiên tai, Trung tâm đã chia thành các giai đoạn để có phương án phù hợp gồm trước, trong và sau khi bão lụt, thiên tai xảy ra. Tại từng giai đoạn, TT cũng có chỉ đạo chi tiết tới từng Ban/phòng, các đài viễn thông và đội xung kích.

Trong khi đó, nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho các CBCNV, tại địa bàn TP. Đà Nẵng, Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 3 đã sắp xếp cho các nữ CBCNV tại Đà Nẵng được nghỉ làm việc từ 12h00 ngày 27/9. Tùy theo tình hình diễn biến của bão, toàn thể CBCNV tại địa bàn TP. Đà Nẵng được nghỉ làm việc trong thời gian bão đổ bộ trừ thành phần tham gia trực phòng chống lụt bão. Các MobiFone tỉnh/thành phố có cửa hàng được nghỉ, bố trí sẵn sàng lực lượng lưu động (có xe ô tô) để phục vụ khách hàng trong chiều ngày 27/9. Đối với CBCNV tại các tỉnh còn lại, tùy thuộc vào hướng dẫn của địa phương có phương án triển khai theo tình hình thực tế.

Theo dự báo, bão Noru sẽ tác động mạnh nhất từ đêm 27/9 đến trưa 28/9, các đơn vị kỹ thuật và hành chính của MobiFone tại khu vực miền Trung đã và đang tập trung tối đa nguồn lực, sẵn sàng triển khai tốt nhất công tác phòng chống trước bão, đảm bảo an toàn thông tin và khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra.