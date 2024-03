Mở rộng đường Âu Cơ - Nhật Tân: Khắc phục thi công kiểu rùa bò ra sao?

Để cập đến tiến độ dự án, đại diện Ban QLDA Giao thông Hà Nội thông tin với PV Tiền Phong, Ban đang đẩy mạnh thi công để hoàn thành, thông xe kỹ thuật dự án trước 30/6 năm nay.

Cũng theo Ban QLDA Giao thông, để có mặt bằng, phục vụ dự án thi công nhanh, hiện đường Âu Cơ - Nghi Tàm đoạn từ Yên Phụ đến An Dương liên ngành GTVT - Công an đang thực hiện phương án phân luồng cấm ô tô lưu thông. Trong thời gian từ nay đến tháng 6, phương tiện đi tại đây theo lộ trình Âu Cơ - An Dương - đường Thanh Niên đi vào đường Yên Phụ để tiếp cận nút giao An Dương, đường Thanh Niên.