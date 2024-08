Mở kho ảnh quý về làng nghề truyền thống

TP - Sau hơn 10 năm rong ruổi khắp các làng nghề truyền thống trong cả nước, nhiếp ảnh gia (NAG) Trần Thế Phong có kho ảnh đồ sộ. Vừa qua, tại TPHCM, anh đã “mở kho” ảnh bằng triển lãm và ra mắt tập sách ảnh mang tên “Nghề truyền thống Việt” (Vietnam’s Traditional Crafts).

Trần Thế Phong cho biết, trong hơn 10 năm đeo đuổi ý tưởng chụp ảnh làng nghề, anh đã đến hầu hết những làng nghề truyền thống nổi tiếng khắp cả nước và đã hoàn thành 66 bộ ảnh. Mong muốn của anh là lưu giữ những hình ảnh làng nghề như lưu giữ những nét văn hoá độc đáo. “Tôi xuôi ngược khắp nơi, len lỏi vào các làng bản, ngõ hẻm, nơi có làng nghề làm những sản phẩm thủ công đặc trưng, tinh tế và cảm nhận được nét đẹp lao động bình dị, tình yêu nghề, tâm huyết của các nghệ nhân. Họ luôn giữ lửa nghề truyền thống, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của làng nghề”, anh tâm sự.

NAG Trần Thế Phong chọn 45 làng nghề tiêu biểu, tương ứng với 45 nghề truyền thống tại Việt Nam đưa vào sách. Đây là những làng nghề còn giữ được cách làm thủ công, chưa có nhiều sự xuất hiện của máy móc công nghiệp như làng nghề nón lá (Thừa Thiên - Huế), tranh Đông Hồ (Bắc Ninh), chiếu cói (Phú Yên), gốm Bát Tràng (Hà Nội), làm hương Quảng Phú Cầu (Hà Nội), dệt lụa Mã Châu (Quảng Nam), lồng đèn

(TPHCM), lư đồng Gò Vấp (TPHCM), làm xơ dừa (Bến Tre), dệt thổ cẩm (An Giang)...

Trần Thế Phong cho hay, cùng với cảm xúc, sự khắc họa đường nét và chăm chút thổi hồn vào những tác phẩm thủ công từ đôi bàn tay tài hoa, tỉ mỉ của nghệ nhân đã giúp anh có được những bức ảnh đặc sắc. Tuy nhiên, cuốn sách không chỉ nhằm giới thiệu nét đẹp về nghề truyền thống, thông qua đó tác giả còn muốn chung tay quảng bá văn hóa, di sản Việt đến bạn bè quốc tế. Tác giả chia sẻ: “Được sống, đồng hành với người dân làng nghề, tôi mới hiểu rất nhiều nghệ nhân gắn bó cả cuộc đời với nghề truyền thống chỉ vì yêu nghề, quyết bám nghề đến cùng dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Có người ngồi cả ngày trời chỉ kiếm được vài chục nghìn nhưng vẫn muốn giữ để cho làng nghề không mất đi. Có người dành trọn tâm huyết truyền nghề cho học trò rồi chỉ lác đác vài người theo học, nhưng họ chưa hề có ý định bỏ cuộc. Tôi rất trân quý và muốn được tôn vinh họ qua cuốn sách. Khi ra mắt cuốn sách, tôi gọi đây là cuốn sách hạnh phúc vì trong quá trình thực hiện nó, tôi may mắn được nghe rất nhiều câu chuyện hay trong hành trình cuộc đời của mỗi nghệ nhân”.

Để cuốn sách thực sự mang ý nghĩa, Trần Thế Phong chỉ in giới hạn 100 cuốn. Trong mỗi cuốn, tác giả đính kèm một tờ giấy có phần viết tay nội dung chứng nhận đây là cuốn sách giới hạn. Bản thân tờ giấy cũng được anh mua từ làng nghề làm giấy độc bản truyền thống ở Cao Bằng. Ngoài ra mỗi cuốn sách được đặt trong chiếc hộp sơn mài do những nghệ nhân tại Bình Dương thực hiện. “Lựa chọn hình thức in sách cầu kỳ như thế này, tôi mong muốn đem niềm tự hào về làng nghề truyền thống Việt Nam ra thế giới để những người xem thêm sự trân trọng”, Trần Thế Phong bày tỏ.

Cùng với việc ra mắt sách “Nghề truyền thống Việt”, triển lãm cùng tên của Trần Thế Phong cũng được diễn ra tại TPHCM. Triển lãm đã trưng bày hơn 100 bức ảnh chọn lọc, được giới chuyên môn, đồng nghiệp đánh giá cao.

NAG Nguyễn Hoài Phương nhìn nhận: “Từng trang trong sách ảnh của Trần Thế Phong thể hiện sinh động nhiều cung bậc cảm xúc và những khoảnh khắc ấn tượng từ các làng nghề truyền thống, các sản phẩm thủ công đặc trưng, tinh tế của mỗi vùng miền đất nước được tác giả khắc hoạ rõ nét, tạo thêm vẻ đẹp của những nghề truyền thống”.

NAG Trần Thế Phong là một trong những tay máy nổi tiếng tại TPHCM. Anh từng nhận hơn 200 giải thưởng về ảnh nghệ thuật và ảnh báo chí trong và ngoài nước; 12 lần giải thưởng xuất sắc quốc gia do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam trao tặng; Nhiều lần nhận Huy chương Vàng tại các cuộc thi nhiếp ảnh thế giới. Trần Thế Phong còn là tác giả của nhiều cuốn sách ảnh được đánh giá cao như: Gánh, Những nẻo đường tuổi thơ, Vượt qua bóng tối, Ánh sáng cuộc sống, 45 ngày tại Thụy Sĩ, Mưu sinh, Chân dung, Nhịp sống Sài Gòn , Sài Gòn COVID-19, Cười, Sài Gòn COVID-19 (2021), Bóng.