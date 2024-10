Mizuno đồng hành cùng giải Golf vì tài năng Trẻ Việt Nam – Swing for Young Talents of Vietnam lần thứ 8

Tháng 9 vừa qua, Mizuno đã chính thức ra mắt dòng sản phẩm Iron set mới JPX925 tại thị trường Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong ngành golf. Với sứ mệnh hỗ trợ và phát triển tài năng trẻ trong lĩnh vực golf, Mizuno rất tự hào khi trở thành nhà tài trợ đồng hành của Giải Golf vì Tài năng trẻ Việt Nam - "Swing for Young Talents of Vietnam" lần thứ 8 năm 2024.

Giải Golf "Swing for Young Talents of Vietnam" là một sự kiện thể thao uy tín được tổ chức hàng năm, nhằm phát hiện và khuyến khích tài năng trẻ trong lĩnh vực golf tại Việt Nam. Được khởi xướng bởi báo Tiền Phong, giải đấu không chỉ mang tính cạnh tranh cao mà còn có ý nghĩa sâu sắc trong việc gây quỹ cho các hoạt động phát triển tài năng trẻ thông qua Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Với sứ mệnh phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy môn thể thao golf tại Việt Nam, Giải Golf "Swing for Young Talents of Vietnam" không chỉ là nơi hội tụ những golfer trẻ xuất sắc mà còn là dịp để các thương hiệu hàng đầu trong ngành golf, như Mizuno, giới thiệu sản phẩm của mình.

Năm nay, Mizuno tự hào là nhà tài trợ đồng hành cùng giải đấu và giới thiệu dòng sản phẩm Iron set mới JPX925. Dòng sản phẩm này không chỉ thể hiện cam kết của Mizuno trong việc hỗ trợ phát triển tài năng trẻ mà còn mang đến những công nghệ tiên tiến nhất, giúp các golfer nâng cao hiệu suất và trải nghiệm chơi golf.

Với thiết kế hiện đại và công nghệ vượt trội, JPX925 hứa hẹn sẽ trở thành một người bạn đồng hành lý tưởng cho các golfer trẻ, giúp họ tự tin hơn trên sân golf và chinh phục những thử thách mới. Sự kết hợp giữa giải đấu và sản phẩm mới của Mizuno không chỉ mang lại cơ hội thi đấu cho những tài năng trẻ mà còn khẳng định vị thế của Mizuno trong ngành golf Việt Nam.

Dòng JPX925 được thiết kế theo một cách hoàn toàn mới, hướng về tương lai và thử nghiệm với các công nghệ cùng chất liệu tiên tiến. Tư duy đổi mới này giúp Mizuno thách thức mọi quy ước trong ngành công nghiệp gậy golf, từ gậy Sắt, gậy Driver và nhiều hơn nữa. Dù tiếp cận đổi mới như vậy, Mizuno vẫn duy trì được diện mạo và cảm giác tối ưu, tạo nên sự đặc biệt của các sản phẩm gậy golf Mizuno.

Mặt gậy của JPX925 được tái thiết kế hoàn toàn với độ dày đa lớp, mỏng hơn 30% so với thế hệ trước, mang đến hiệu suất vượt trội. Thiết kế Contour Ellipse giúp tăng cường tốc độ bóng tại khu vực trung tâm, đảm bảo tốc độ bóng tối đa với mọi điểm tiếp xúc trên mặt gậy.

Với cấu trúc đa vật liệu, Tungsten được đặt thấp hơn trong gậy sắt từ số 4 đến số 7, tạo ra góc phóng cao hơn và điểm ngọt thấp hơn. Điều này giúp golfer có thể dễ dàng chinh phục mọi Green với góc tiếp đất dốc hơn.

Dòng sản phẩm mới JPX925 hiện đã có mặt tại các hệ thống cửa hàng đại lý của Mizuno trên toàn quốc. Truy cập fanpage của Mizuno để tìm hiểu thêm về các sản phẩm mới và các hoạt động. Giải Golf "Swing for Young Talents of Vietnam" năm nay sẽ có sự góp mặt của 160 golfer, thi đấu vào ngày 2-11 trên sân Kings Course (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Giải thưởng HIO rất hấp dẫn với tổng giá trị lên tới hơn 7,3 tỷ đồng, bao gồm 3 xe VOLVO. Bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông), cho biết giải golf này không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là một hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là các nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Ban tổ chức sẽ trao tặng 5 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng mỗi suất cho các học sinh và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hãy cùng Mizuno khẳng định tài năng và tiếp sức cho những golfer trẻ trong hành trình chinh phục môn thể thao quý tộc này!