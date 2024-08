Miu Lê vén áo livestream, chứng minh không mang bầu.

TPO - Ca sĩ Miu Lê phủ nhận tin đồn mang bầu trong livestream tối 12/8. Nữ ca sĩ đang vướng nghi vấn yêu đàn em kém 7 tuổi Wean Lê.

Miu Lê phủ nhận mang bầu

Bức hình Miu Lê đi mua sắm cùng Wean Lê tại trung tâm thương mại lan truyền trên mạng xã hội, khiến cô vướng rắc rối. Nữ ca sĩ để lộ vòng hai bất thường, dấy lên nghi vấn mang bầu.

Tối 12/8, Miu Lê livestream, vén áo khoe eo, khẳng định thông tin cô có bầu là sai sự thật. “Tôi không có bầu, có thì nhận hoặc im lặng, không có thì phải chối. Nhiều nhãn hàng tôi đang làm việc cùng liên hệ hỏi về tin tôi mang bầu. Tôi giải thích mình bị mập, góc chụp, tôi đứng vô tư vì không nghĩ bị chụp hình” - ca sĩ nói.

Chia sẻ thêm, Miu Lê không tin áo bị phình ra như hình, cô nghi ngờ bị người chụp photoshop.

Nghi vấn hẹn hò đàn em kém 7 tuổi

Tin Miu Lê có quan hệ tình cảm với Wean Lê - rapper sinh năm 1998 - bị cư dân mạng phát hiện khi cả hai lộ những hình ảnh đi mua sắm, ăn uống, xem bóng rổ cùng nhau.

Một số hình ảnh cho thấy cả hai mặc đồ có thiết kế giống nhau, cùng check-in tại căn phòng có chi tiết trùng khớp, làm rộ nghi vấn sống chung.

Bức ảnh Miu Lê và Wean cùng đi về phía khu chung cư tại quận 7, TPHCM nhanh chóng được nhiều trang mạng xã hội đăng tải. Mới nhất, cặp sao bị bắt gặp mua sắm ở trung tâm thương mại, dẫn đến tin đồn nữ ca sĩ mang bầu.

Trên nhiều diễn đàn showbiz nói hai nghệ sĩ bắt đầu mối quan hệ từ tháng 7.

Giữa lúc tin đồn được bàn luận rầm rộ, rapper Karik - người được cư dân mạng ghép cặp với Miu Lê - đăng tải dòng trạng thái ẩn ý: "Windwill". Khán giả cho rằng anh muốn nói lái đến Wean và Miu Lê. Bài viết này sau đó biến mất khỏi trang cá nhân của rapper.

Trước đó, khán giả cho rằng Karik và Miu Lê là mối quan hệ “trên tình bạn, dưới tình yêu”. Huấn luyện viên Rap Việt nói Miu Lê là người đặc biệt với anh.

Trong các livestream, Miu Lê từng úp mở nhắc về các rapper và khẳng định khoảng cách tuổi tác không quan trọng trong tình yêu. Trên các diễn đàn bàn chuyện showbiz còn có thông tin cả hai bắt đầu hẹn hò tầm giữa tháng 7.

Phía Miu Lê và Wean giữ im lặng trước tin đồn tình ái. Trong livestream tối 12/8, Miu Lê nói cô thích mẫu bạn trai cao hơn mình, không ngại việc yêu kém tuổi. Nhiều người nhắc tên Wean nhưng Miu Lê bỏ qua.

Wean Lê là ai?

Tình tin đồn của Miu Lê tên thật là Lê Thượng Long, sinh năm 1998, kém cô 7 tuổi, là rapper/ca sĩ. Anh có một số ca khúc hot như shhhhhhh.. kết hợp cùng tlinh, She said, Badbye, Retrograde… đóng phim Trường học bá vương.

Wean đang được chú ý khi tham gia chương trình Anh trai say hi. Ở Live Stage 3 tuần qua, anh chung đội với Rhyder, Đức Phúc, Hùng Huỳnh, hợp tác với tlinh, trình diễn ca khúc I'm thinking about you. Sau nhiều tuần trầm lắng, mờ nhạt, Wean Lê đang tạo được ấn tượng với công chúng. Anh nói tham gia chương trình để quen thuộc hơn với khán giả.

Trong cộng đồng thời trang Việt, Wean là fashionista có tiếng, từng xuất hiện trên tạp chí thời trang ELLE Trung Quốc.

Trước khi vướng tin yêu đàn chị Miu Lê, Wean có mối tình nổi tiếng kéo dài nhiều năm với ca sĩ Naomi (sinh năm 1996). Cả hai từng được gọi là cặp bài trùng trong phong cách sống lẫn con đường âm nhạc. Chấm dứt tình cảm, Wean và Naomi nói hiện tại là bạn thân, hỗ trợ nhau trong sự nghiệp.

Miu Lê tên thật là Lê Nhật Ánh, sinh năm 1991 tại TPHCM. Cô được chú ý ở vai trò ca sĩ, diễn viên. Năm 2010, Miu Lê đóng vai July Miu trong phim Những thiên thần áo trắng cùng Midu, Nhã Phương, sau đó là loạt tác phẩm điện ảnh như Oan gia đại chiến, Tối nay 8 giờ, Nhà có 5 nàng tiên, Em là bà nội của anh, gần đây nhất cô đóng Chiếm đoạt. Ca sĩ có nhiều bản hit như Vì mẹ anh bắt chia tay, Giấc mơ thần tiên, Gác lại lo âu…