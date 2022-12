MISA EMIS đạt Top 10 Sản phẩm số xuất sắc cho Xã hội số tại Make in Viet Nam 2022

Ngày 08/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ 4 năm 2022 (VFTE 2022), nền tảng giáo dục MISA EMIS xuất sắc là Top 10 ở hạng mục Sản phẩm số xuất sắc cho Xã hội số.

Make in Viet Nam là giải thưởng thường niên danh giá bậc nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam, giải các bài toán Việt Nam.

So với năm trước, giải thưởng Make in Viet Nam 2022 chú trọng vào những tác động, ảnh hưởng tới sự phát triển của 3 trụ cột chính: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trong suốt gần 30 năm qua, định hướng phát triển các nền tảng, phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Make in Viet Nam đã thúc đẩy MISA không ngừng nghiên cứu, phát triển các giải pháp đóng góp tích cực trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. MISA tự hào phát triển nền tảng giáo dục MISA EMIS đạt Top 10 Sản phẩm số xuất sắc cho xã hội số tại Lễ trao giải Make in Viet Nam 2022, góp phần giải quyết những bài toán ngành giáo dục của xã hội.

Theo đó, nền tảng MISA EMIS được nghiên cứu, phát triển từ bàn tay khối óc không ngừng sáng tạo của người MISA nhằm góp phần chuyển đổi số toàn diện ngành giáo dục nước nhà.

MISA EMIS tập trung vào 4 mảng chính gồm: quản lý giáo dục, quản lý trường học, cổng thông tin nhà trường – phụ huynh và phân tích dữ liệu giáo dục với đầy đủ nghiệp vụ: Tuyển sinh trực tuyến, Quản lý hồ sơ học sinh, Thời khóa biểu, Dạy và học trực tuyến, Thi kiểm tra trực tuyến, Quản lý cán bộ công chức viên chức, Dinh dưỡng, Thiết bị, Thư viện, Khoản thu, Tài liệu,…. MISA EMIS đáp ứng cho đầy đủ loại hình trường học, nổi bật với tính năng kết nối mở, linh hoạt với các đối tác thứ ba như các ứng dụng học trực tuyến.

Trong đó, phần EMIS Ôn tập sẽ giúp nhà trường - giáo viên - học sinh luôn chuẩn bị tâm thế chủ động, sẵn sàng kích hoạt công tác dạy học, ôn tập trực tuyến, góp phần hoàn thành chương trình học đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. MISA EMIS cũng tự động lập các báo cáo tổng hợp hồ sơ và đánh giá kết quả học tập định kỳ của học sinh và thông báo kết quả học tập cho phụ huynh qua phần mềm SISAP – kết nối giữa nhà trường với phụ huynh. Ngoài việc tự động hóa quy trình tuyển sinh, MISA EMIS còn số hóa nghiệp vụ giảng dạy, điện tử hóa hồ sơ thông tin để đảm bảo công tác quản lý thông suốt.

Đặc biệt, nền tảng giáo dục MISA EMIS là giải pháp tiên phong trên thị trường triển khai phương thức thanh toán học phí không dùng tiền mặt tại các đơn vị trường học. Áp dụng công nghệ số, tính năng này đã hỗ trợ tối ưu nghiệp vụ cho cán bộ kế toán và giáo viên của nhà trường, giảm 80% thời gian so với cách nộp học phí truyền thống, thay đổi hoàn toàn thói quen thu học phí của Nhà trường và đóng học phí của Phụ huynh. Việc đối soát thanh toán hoàn toàn tự động qua phần mềm, tức thời và không xảy ra sai sót, giúp các đơn vị trường học quản lý khoản thu tức thời thông qua báo cáo trực quan.

Cũng tại Lễ trao giải Make in Viet Nam 2022, MISA xuất sắc được vinh danh giải vàng Sản phẩm số xuất sắc cho Chính phủ số với sản phẩm Nền tảng quản trị tài chính Nhà nước MISA FinGov, giải bạc Sản phẩm số xuất sắc cho Kinh tế số với Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS.

Nền tảng hiện đang được triển khai tại hơn 22.000 trường học, gần 250 Phòng Giáo dục và gần 50 Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước. Với danh hiệu Top 10 Sản phẩm số xuất sắc cho Xã hội số, MISA EMIS khẳng định những đóng góp thiết thực vào Chương trình Chuyển đổi số quốc gia hướng đến mục tiêu quốc gia số. Trong thời gian tới, MISA EMIS được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp đắc lực cho ngành giáo dục thay đổi tư duy trong công tác quản lý và giảng dạy, ươm mầm cho một thế hệ “công dân số” trong tương lai.