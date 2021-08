Minh tinh Nhật Bản bỏ chồng U80, nghi ngoại tình với idol Hàn Quốc kém 14 tuổi

TPO - Minh tinh Nhật Bản Shinohara Ryoko vướng nghi vấn có quan hệ tình cảm với nam idol Hàn Quốc kém 14 tuổi trước khi ly hôn với chồng U80.

Ngày 5/8, truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc rộ lên thông tin, nguyên nhân cặp đôi nổi tiếng của showbiz xứ Phù Tang Ichimura Masako (72 tuổi) và Shinohara Ryoko (48 tuổi) ly hôn là do Ryoko ngoại tình với trai trẻ.

Cụ thể, ngày 27/5, Ichimura Masako và Shinohara Ryoko tuyên bố chấm dứt quan hệ vợ chồng sau 16 năm chung sống và có hai con.

Trong khi người hâm mộ hoang mang, tiếc nuối cho chuyện tình đẹp, lâu bền, Ryoko dính cáo buộc ngoại tình với một sao nam kém 14 tuổi, gọi là A. Theo truyền thông, A là nam idol Hàn Quốc ra mắt vào năm 2007, sau này hoạt động với tư cách ca sĩ ở Nhật Bản và diễn viên tại quê nhà.

Cặp đôi “chị - em” bị bắt gặp sống cùng một tòa nhà, còn thường xuyên mặc đồ đôi. Hàng xóm của hai ngôi sao xác nhận điều này.

Ngay sau khi truyền thông đưa tin, dân mạng nhanh chóng truy tìm danh tính thật của “nam tiểu tam” và xác định A là Kwangsoo, thành viên nhóm nhạc Supernova.

Được biết, Supernova là nhóm nhạc K-Pop, được thành lập và ra mắt vào năm 2007 dưới sự quản lý của tập đoàn giải trí Mnet Media. Nhóm từng nổi đình nổi đám với bản hit “Time To Love” cùng T-ara năm 2009. Supernova chưa tan rã nhưng nhiều năm không ra sản phẩm âm nhạc mới. Kwangsoo (SN 1987) hiện hoạt động chủ yếu ở Nhật Bản.

Phản hồi về cáo buộc ngoại tình, Management Redwoods, công ty quản lý hiện tại của Kwangsoo, khẳng định sao nam không hề có bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào với Shinohara Ryoko. “Hai người chỉ qua lại thân thiết với tư cách tiền bối, hậu bối trong ngành”, Management Redwoods nhấn mạnh.

Dù đã lên tiếng thanh minh, dân mạng Hàn – Nhật chưa hoàn toàn tin tưởng vì “không có lửa làm sao có khói”.

Shinohara Ryoko (SN 1973) là ca sĩ, diễn viên Nhật Bản. Cô nổi tiếng qua những bộ phim như “Last Cinderella”, “Haken no Hinkaku”, “Unfair”... Trong khi đó, Ichimura Masako (SN 1949) là diễn viên kiêm diễn viên lồng tiếng Nhật Bản. Ông được người hâm mộ anime biết đến nhiều nhất là giọng nói của Mewtwo trong “Pokémon: The First Movie” (1998).

Tú Oanh