Minh bạch để củng cố niềm tin, phát triển bảo hiểm nhân thọ

Ngày 16 / 5 tại Hà Nội, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức hội thảo “Khôi phục niềm tin ngành bảo hiểm nhân thọ: Tầm nhìn và Giải pháp”. Đây là nỗ lực của ngành Bảo hiểm nhân thọ để củng cố niềm tin về một thị trường bảo hiểm nhân thọ lành mạnh, an toàn và minh bạch ...

Tại hội thảo, đa số các ý kiến đều đánh giá vai trò quan trọng của bảo hiểm nhân thọ đối với sự phát triển kinh tế và hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội của quốc gia. Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến tháng 3/2024, tổng tài sản toàn ngành bảo hiểm nhân thọ ước đạt 801.307 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng số tiền đầu tư ước đạt 703.031 tỷ đồng, tăng 8,7%; tổng dự phòng nghiệp vụ đạt 581.857 tỷ đồng, tăng 6,5%; vốn chủ sở hữu đạt 159.409 tỷ đồng, tăng 10,8%. Đáng chú ý, tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm trong quý I/2024 đạt 15.483 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ 2023.

Hiện nay, khuôn khổ pháp lý về kinh doanh bảo hiểm được hình thành đầy đủ và đồng bộ, đảm bảo môi trường pháp lý công khai, minh bạch và bình đẳng cho các doanh nghiệp bảo hiểm thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động trên thị trường. Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2023 cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn cũng đã được hoàn thiện đồng bộ để tạo cơ sở cho thị trường bảo hiểm Việt Nam minh bạch, chuyên nghiệp.

Theo ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, hội thảo này là cơ hội để các doanh nghiệp thành viên của hiệp hội cùng đánh giá những giải pháp từ phía cơ quan quản lý, các doanh nghiệp bảo hiểm để khắc phục những tồn tại, hạn chế của thị trường, giúp cho thị trường phát triển ngày càng lành mạnh, bền vững...

Trình bày về các giải pháp của ngành bảo hiểm để khôi phục niềm tin của khách hàng, người dân; thể hiện tầm nhìn của ngành..., ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã đề cập các giải pháp mà cơ quan quản lý và doanh nghiệp đã thực hiện trong thời gian qua. Giải pháp bao gồm cải tiến sản phẩm sao cho dễ hiểu, dễ tiếp cận hơn với người dân; cải tiến các quy trình nghiệp vụ giúp việc thẩm định phát hành hợp đồng bảo hiểm; giải quyết quyền lợi bảo hiểm được nhanh chóng, thuận tiện hơn cho khách hàng; nâng cao chất lượng đội ngũ tư vấn cũng như kiểm soát chất lượng tư vấn....

Tham gia hội thảo với phần trình bày chuyên đề “Tác động của bảo hiểm đến sự phát triển kinh tế ở Việt Nam”, đại diện Prudential cho biết, báo cáo này là một phần trong dự án nghiên cứu hợp tác với PwC thực hiện tại sáu thị trường ASEAN. Đại diện PwC, bà Wai-duen Lee, Phó Giám đốc của PwC Hồng Kông cho biết, khả năng chi trả và nhu cầu về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm tại Việt Nam đang ngày càng tăng. Báo cáo cũng nêu lên sự đóng góp của bảo hiểm nhân thọ vào việc tích lũy hay đầu tư, có tác động thuận lợi đến đầu tư hoặc tích lũy vốn, từ đó thúc đẩy hơn nữa tăng trưởng kinh tế. Báo cáo cho thấy, ngành bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính khi là những nhà đầu tư lớn trên thị trường tài chính, có mối liên kết chặt chẽ với các ngân hàng và tổ chức tài chính khác...

Đại diện một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tham dự cũng có những chia sẻ cụ thể hơn về những giải pháp đang áp dụng, giúp mang lại những hiệu quả thiết thực. Cụ thể, Prudential áp dụng quy trình kiểm tra độc lập trước khi phát hành hợp đồng bảo hiểm và quy trình khảo sát tNPS tại mỗi giao dịch của khách hàng; AIA cho ra mắt ứng dụng AIA+; Dai-i-chi cho ra mắt dịch vụ Voicebot 24/7 và Chatbot 24/7; Generali ra mắt công cụ định danh và xác thực khách hàng điện tử để hỗ trợ khách hang...

Trong khuôn khổ hội thảo, buổi tọa đàm cũng ghi nhận nhiều ý kiến và tranh luận tích cực của các đại biểu tham dự là chuyên gia độc lập xoay quanh những chủ đề chính như: Dư địa và tiềm năng cho sự phát triển của ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam; sự quan tâm và định hướng của Chính phủ đối với ngành bảo hiểm, trong đó có bảo hiểm nhân thọ...