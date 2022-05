Miền Bắc thời tiết mát, cao điểm nắng nóng từ nửa cuối tháng 6

TPO - Thời tiết từ nay cho đến khoảng 20/6 ở miền Bắc được nhận định tương đối mát mẻ với mưa nhiều, nắng nóng ít gay gắt và kéo dài.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay cho đến cuối tháng 5, trên khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ có sự hoạt động của một rãnh áp thấp. Rãnh áp thấp này kết hợp với vùng hội tụ hoạt động mạnh trên cao nên khu vực này nhiều ngày có mưa vừa, mưa to và dông.

Cụ thể, từ ngày 21/5 đến ngày 24/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Từ ngày 25/5, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng giảm. Tuy nhiên đến khoảng ngày 27-28/5 mưa rào và dông có xu hướng gia tăng trở lại.

Do mưa nhiều, những ngày cuối tháng 5/2022, nắng nóng chưa có khả năng xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Dự báo từ tháng 6/2022 trở đi nắng nóng có khả năng xuất hiện trên khu vực Bắc Bộ cũng như các tỉnh Trung Bộ. Tuy nhiên, số ngày nắng nóng từ nay đến khoảng 20/6 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ và không gay gắt.

Trong cả thời kỳ dự báo, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thấp hơn từ 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thời kỳ này cũng phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 20-40%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, mùa hè năm nay đến muộn và ít gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Cao điểm của nắng nóng ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ tập trung từ nửa cuối tháng 6 đến nửa đầu tháng 8.

Cơ quan khí tượng cũng dự báo, trong khoảng 10 ngày tới, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh. Vì vậy, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối và tối, cục bộ có mưa to. Riêng thời kỳ từ 21-23/5, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.