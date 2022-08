Miền Bắc, miền Trung nắng nóng cục bộ trước khi đón đợt mưa dông mới

TPO - Hôm nay và ngày mai (18-19/8), các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ trời nắng gián đoạn, có nơi nắng nóng cục bộ trước khi đón đợt mưa dông diện rộng từ đêm mai (19/8). Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông vào chiều tối và tối.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp hoạt động yếu nên hôm nay (18/8), các tỉnh phía Đông Bắc Bộ ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Hà Nội hôm nay nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Dự báo từ đêm mai (19/8) đến 22/8, do vùng hội tụ gió trên cao hoạt động trở lại nên miền Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Riêng ngày 22/8 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Dự báo từ đêm mai đến 22/8, khu vực Bắc Trung Bộ cũng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Riêng ngày 22/8 có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo hôm nay (18/8), chỉ số tia cực tím ở ngưỡng gây hại rất cao này trên cả nước. Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, uống nhiều nước.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ. Dự báo từ đêm 19-22/8, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên hôm nay nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to. Riêng thời kỳ từ ngày 21-22/8, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.