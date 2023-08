Miền Bắc đón nhiều đợt mưa dông liên tiếp

TPO - Dự báo mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc có thể kéo dài nhiều ngày tới, dài hơn so với những nhận định trước đó. Nhiều nơi có thể xuất hiện mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra ngập úng và sạt lở đất ở vùng núi.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (7/8), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Nghệ An có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 7/8 có nơi trên 60mm như Nậm Tăm (Lai Châu) 61.0mm, Mường Lèo (Sơn La) 62.2mm, Gia Phú (Lào Cai) 114.0mm, Tùng Bá (Hà Giang) 78.6mm, Tĩnh Túc (Cao Bằng) 61.2mm, Đông Viên (Bắc Kạn) 63.0mm, Tri Lễ (Nghệ An) 76.0mm.

Dự báo trong đêm nay đến hết đêm mai (8/8), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ đêm nay đến đêm mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong hai ngày 9-10/8, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác nhưng giảm về cường độ, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Từ khoảng 11-13/8, mưa gia tăng ở các tỉnh miền Bắc, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trong khi đó, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận hôm nay có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ.

Nhiều nơi trên 37 độ như TP Đà Nẵng 37.3 độ, Tam Kỳ (Quảng Nam) 37.7 độ, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) 37.3 độ.

Dự báo, ngày 8-9/8, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.