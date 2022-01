Miền Bắc đón nhiều đợt không khí lạnh

TPO - Ngay sau đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta hôm nay (11/1), miền Bắc sẽ đón thêm đợt không khí lạnh mới vào ngày 17/1, trời rét kéo dài nhiều ngày, có nơi rét đậm, rét hại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngoài đợt gió mùa Đông Bắc tràn xuống nước ta vào hôm nay (11/1), Bắc Bộ có khả năng đón thêm đợt gió mùa Đông Bắc mới trong ngày 17/1. Sau đó, khoảng ngày 20/1, thêm một đợt gió mùa Đông Bắc tăng cường tràn xuống nước ta.

Do tác động của không khí lạnh liên tiếp nên dự báo trong 10 ngày tới, các tỉnh miền Bắc trời rét kéo dài, vùng núi có nơi rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày từ 13-15 độ C). Riêng các ngày 17-18/1, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C).

Riêng đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta vào hôm nay sẽ làm các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 10-13 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến 13-16 độ C. Thủ độ Hà Nội không mưa. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, các đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta thường gây mưa, trong đó riêng từ đêm 15-18/1, không khí lạnh kết hợp với rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao nên khu vực Tây Bắc và Việt Bắc sẽ mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi cao hơn.

Riêng khu vực Trung Bộ, do tác động của không khí lạnh nên từ ngày 11-13/1 và 18-21/1 có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung chính ở khu vực Trung Trung Bộ (các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên).

Nhận định xa hơn cho thấy, các đợt rét đậm, rét hại của mùa đông năm nay chủ yếu xuất hiện từ nửa cuối tháng 1 đến tháng 2/2022 với thời gian không kéo dài, cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá ở khu vực núi cao trong thời kỳ này, tập trung vào tháng 2/2022.