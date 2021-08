Miền Bắc đón mưa dông kéo dài

TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hội tụ gió phát triển đến 5.000m hoạt động mạnh dần nên từ hôm nay (9/8) đến 11/8, các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.