Miền Bắc đón hai đợt mưa dông liên tiếp

Một chiếc ô tô màu trắng đang đi qua ngã tư, do thiếu quan sát nên đã rơi xuống "hố tử thần" nằm giữa đường, rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ. Vụ việc được camera an ninh ghi lại tại một ngã tư thuộc thành phố Cát An, Giang Tây, Trung Quốc vào ngày 5/6 vừa qua.