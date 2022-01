Miền Bắc đón đợt rét tê tái cận Tết

TPO - Hôm nay, Bắc Bộ sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Những ngày sau đó trời đẹp dần, mưa phùn và sương mù chỉ còn diễn ra vào buổi sáng, trưa chiều trời hửng nắng. Trong khi đó Nam Bộ trong 7 ngày tới có nắng mạnh, trời khô nóng, nhiệt độ ban ngày có thể lên tới 35 độ C.

TPO - Đến với lễ trao giải thưởng khoa học – công nghệ toàn cầu VinFuture lần thứ nhất diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội tối ngày 20/01/2022, huyền thoại âm nhạc người Mỹ John Legend đã trình diễn ba ca khúc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của mình là “You Deserve It All”, "All of me" và "Imagine".