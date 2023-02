Messi chiếm ưu thế ở giải The Best

TP - Khác với cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng do các nhà báo uy tín toàn cầu bỏ phiếu, thì giải thưởng The Best của FIFA do HLV và đội trưởng các đội tuyển quốc gia khắp thế giới bầu chọn. FIFA lựa chọn các đề cử lần này dựa theo thành tích từ tháng 8/2021 đến hết tháng 12/2022.

Với những gì đã thể hiện, không bất ngờ khi tiền đạo Lionel Messi, Karim Benzema và Kylian Mbappe là ba cầu thủ cuối cùng tranh giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA. Trong số này, Benzema và Mbappe sẽ tìm kiếm danh hiệu The Best đầu tiên của mình, trong khi Messi đặt mục tiêu có được giải thưởng lần thứ hai, sau khi giành chiến thắng vào năm 2019. Với việc The Best ưu tiên xét thành tích theo thứ tự từ World Cup, EURO, Champions League và cuối cùng là các giải vô địch quốc gia, Messi nổi lên là ứng viên sáng giá nhất. Sau nhiều lần thất bại, Messi cuối cùng đã cùng Argentina vô địch World Cup ở Qatar. Thủ quân đội tuyển Argentina cũng là Cầu thủ xuất sắc nhất và giành Chiếc giày Bạc ở giải đấu lớn nhất hành tinh. Trong khi đó, Mbappe là Vua phá lưới Ligue 1 và là cầu thủ xuất sắc nhất PSG mùa trước. Mặc dù không thể nâng cao chức vô địch World Cup lần thứ hai vào năm 2022, nhưng tiền đạo này đã giành được Chiếc giày Vàng và lập hat-trick trong trận chung kết, nơi Pháp thua Argentina sau loạt đấu súng. Với Benzema, ngôi sao sinh năm 1987 đã tỏa sáng rực rỡ giúp Real Madrid vô địch Champions League và La Liga. Benzema cũng giành trọn danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất ở cả hai giải đấu này. Tuy nhiên, chấn thương vào cuối năm và việc không tham dự World Cup 2022 cùng đội tuyển Pháp khiến Benzema gặp bất lợi trong cuộc đua lần này. [ Trọng Đạt ]