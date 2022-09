Mercedes-Benz lần đầu sản xuất xe thể thao tại Việt Nam

Trong quá trình công tác đã can thiệp, bao che vi phạm, thường xuyên liên lạc với một số tổ chức đánh bạc và cá nhân nhân thân xấu, cựu thượng tá Lưu Văn Vinh (cựu trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Kạn) bị khai trừ Đảng.

TPO - Sở Công Thương Hà Nội đề nghị chuyển cơ quan công an tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định những công dân cố tình không chấp hành, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, nếu có dấu hiệu tội phạm.