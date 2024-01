Máy bay chở hàng cháy động cơ giữa trời

TPO - Một chiếc Boeing 747-8 chở hàng của hãng hàng không Atlas Air đã hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố Miami vào tối ngày 18/1 (theo giờ Mỹ) ngay sau khi khởi hành vì bị cháy động cơ.

Theo báo cáo, 5 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đã hạ cánh an toàn và không gặp thương tích. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết cuộc kiểm tra sau chuyến bay đã phát hiện một lỗ to phía trên động cơ, trong khi Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Hoa Kỳ cho biết đã mở 1 cuộc điều tra và đang thu thập thông tin để đánh giá và xác định phạm vi tìm hiểu.

Các nhà điều tra sẽ xem xét về tuổi thọ của động cơ và hồ sơ bảo trì của nó. Các hình ảnh ghi nhận được cho thấy ngọn lửa bắn ra từ cánh trái của máy bay khi đang bay.

"Phi hành đoàn đã tuân thủ mọi quy trình tiêu chuẩn và trở về sân bay Miami International an toàn", đại diện hãng bay Atlas Air báo cáo. Đơn vị này khẳng định cũng sẽ tiến hành kiểm tra để tìm ra nguyên nhân.

Trong đoạn ghi âm do NBC6 thu thập, một trong các thành viên phi hành đoàn nói với bộ phận kiểm soát không lưu: "Chúng tôi bị cháy động cơ. Yêu cầu quay lại sân bay. Chúng tôi có 5 người trên chuyến bay".

Vụ việc này xảy ra sau hàng loạt sự cố liên quan tới sản phẩm của Boeing trong tháng 1/2024. Điển hình, ngày 5/1, một chiếc máy bay phản lực Boeing 737 Max 9 của Alaska Airlines phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một phần thân máy bay bị xé toạc giữa chuyến bay, để lại một lỗ thủng ở bên hông máy bay. Vụ việc của Alaska Airlines khiến FAA tạm thời đình chỉ 171 máy bay phản lực.

Ngày 13/1, chuyến bay nội địa Nhật Bản của thương hiệu All Nippon Airway phải trở lại nơi khởi hành bởi tàu bay Boeing 737-800 bị nứt cửa sổ buồng lái.