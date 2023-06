Mavin lọt Top 10 doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả Việt Nam 2023

Danh sách Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả Việt Nam 2023 ngành Nông nghiệp công nghệ cao được lựa chọn dựa trên các nhóm tiêu chí định lượng và định tính, gồm: Đánh giá hiệu quả kinh doanh và giá trị gia tăng của doanh nghiệp do đổi mới, sáng tạo, cách tân; đánh giá văn hóa doanh nghiệp cũng như các chiến lược về đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Theo Ban tổ chức VIE10, Top 10 doanh nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao trong đó có Tập đoàn Mavin là các doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh ổn định trong thời gian qua, có tiềm năng tăng trưởng tốt trong tương lai và đã phát huy, ứng dụng được những thành tựu trong hoạt động đổi mới sáng tạo, cách tân trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mavin là tập đoàn Nông nghiệp thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam, có gần 20 năm đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Mavin là công ty tiên phong trong ngành nông nghiệp đã ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa trong sản xuất, chăn nuôi, chế biến thực phẩm, và cũng là một trong số ít các công ty trên thị trường được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ghi nhận là Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đặc biệt từ năm 2019, Mavin tiên phong chuyển đổi số trong các lĩnh vực: ứng dụng hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp ERP cho tất cả các ngành Feed – Farm – Food – Vet, ứng dụng điện toán đám mây, ứng dụng các phần mềm số hóa và triển khai các dự án sản xuất thông minh.

Đặc biệt, Mavin là công ty đầu tiên tại Việt Nam cũng như trong khu vực Đông Nam Á triển khai phần mềm SAP ERP cho ngành chăn nuôi heo. Sự thành công của Mavin trong việc số hóa chuỗi giá trị đã truyền cảm hứng cho rất nhiều các doanh nghiệp nông nghiệp tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Nhờ các nỗ lực trong sáng tạo đổi mới và chuyển đổi số, Mavin cũng đã nhận được rất nhiều ghi nhận từ các tổ chức trong và ngoài nước như: Giải thưởng Công ty dẫn đầu Việt Nam trong việc triển khai các giải pháp của SAP tại khu vực Đông Nam Á (SAP Best Run for SEA 2021), Doanh nghiệp sáng tạo ASEAN năm 2021 do Diễn đàn Kinh doanh IoT Châu Á AIBP trao tặng, Thương hiệu sản xuất trong nước tốt nhất năm 2021, 2022 do Hiệp hội các Doanh nghiệp Australia tại Việt Nam (Auscham) trao tặng…