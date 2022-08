Matterhorn chính thức ký hợp tác cùng Best Western vận hành dự án Sunshine Diamond River

Ngày 26/8 vừa qua, Lễ ký kết Hợp tác chiến lược quản lý và vận hành dự án Sunshine Diamond River giữa Matterhorn Hotels & Resorts và Tập đoàn Quản lý khách sạn Best Western đã chính thức diễn ra tại TP. HCM.

Sunshine Diamond River - Dự án có số căn hộ thương hiệu lớn nhất thế giới được ký kết hợp tác vận hành bởi Best Western Hotels and Resorts.

Công ty Cổ phần QLVH khách sạn và khu nghỉ dưỡng Matterhorn (Matterhorn Hotels & Resorts) là thương hiệu được uỷ quyền thực hiện công tác quản lý vận hành toàn bộ các dự án bất động sản của Sunshine Group. Với phương châm “thấu hiểu người Việt để phục vụ theo tiêu chuẩn quốc tế” trên nền tảng công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế, chiến lược dài hạn của Matterhorn Hotels & Resorts là cung cấp đa dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao, hướng đến mục tiêu kiến tạo chuẩn mực mới trong vận hành và phát triển các dự án bất động sản cao cấp tại Việt Nam.

Best Western là Tập đoàn quản lý khách sạn Top 10 thế giới, sở hữu hơn 70 năm kinh nghiệm với 18 thương hiệu danh tiếng, cung cấp dịch vụ vận hành cho hàng nghìn khách sạn tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh lãnh thổ. Trong chiến lược tìm kiếm đối tác chiến lược, Best Western luôn ưu tiên lựa chọn những những đơn vị phát triển chuyên nghiệp và có tầm nhìn thật sự khác biệt, những dự án có hình thái phát triển đột phá, giàu tiềm năng tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Phát biểu tại Lễ ký kết, bà Hoàng Thị Mỹ Bình - Phó TGĐ Tập đoàn Sunshine, Chủ tịch HĐQT Matterhorn Hotels & Resorts khẳng định: “Hợp tác quốc tế về quản lý vận hành các dự án bất động sản là một trong những chiến lược trọng tâm của Sunshine Group, hướng tới chuẩn hoá công tác quy hoạch tiện ích và phát triển hệ thống dịch vụ 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Theo đó, sự hợp tác của Sunshine - Matterhorn Hotels & Resort và Tập đoàn Best Western tại dự án Sunshine Diamond River chắc chắn sẽ mang đến cho cư dân và khách hàng của chúng tôi hành trình trải nghiệm mới, cùng sự hài lòng vượt trên kỳ vọng”.

Đại diện phía Best Western, ông Ron Pohl - Chủ tịch Khối Vận hành Quốc tế, Tập đoàn quản lý khách sạn Best Western chia sẻ: Các dự án mà Best Western Hotels and Resorts thẩm định trước khi ký kết hợp tác phải đảm bảo các tiêu chí như vị trí phù hợp, thiết kế kiến trúc và quy hoạch độc đáo, tiện ích, công năng đa dạng, các dòng căn hộ đạt tiêu chuẩn quy định... Ông Ron Pohl cũng nhấn mạnh: “Bất động sản thương hiệu là xu hướng của toàn thế giới, và Best Western rất vinh dự có mặt tại Lễ ký kết ngày hôm nay với Sunshine Diamond River, dự án có số lượng căn hộ thương hiệu Best Western Hotels and Resorts lớn nhất thế giới mà chúng tôi từng ký kết, tính đến thời điểm hiện tại”.

Theo đó, Best Western Hotels and Resort sẽ là thương hiệu hợp tác cùng Matterhorn Hotels & Resort trong quản lý, vận hành Sunshine Diamond River, dự án có hơn 3000 căn hộ thương hiệu, nổi bật nhất quận 7, TP. HCM với mô hình Resort 4.0 ngay bên sông Sài Gòn.

Sunshine Diamond River, “Viên kim cương tráng lệ bên sông Sài Gòn”

Sunshine Diamond River được phát triển theo mô hình quần thể đô thị phức hợp mang phong cách resort 4.0 kế bên sông Sài Gòn, sở hữu các “giá trị kim cương” đáng mơ ước của một khu nghỉ dưỡng sinh thái nội đô như: Vị trí phong thủy tam hợp “nhất cận thị, nhị cận Giang, tam cận lộ”; thiết kế kiến trúc Xanh - Thông minh; tiện ích “All in One” đậm chất resort; công nghệ Smart Living; được quản lý và vận hành bởi các thương hiệu vận hành danh tiếng…

Giao hòa của hai xu hướng “Nghỉ dưỡng chuẩn resort” và “Sống thông minh với công nghệ 4.0 thời thượng”, triết lý kiến trúc Xanh tại Sunshine Diamond River được xác lập bởi ngôn ngữ của chất liệu kính cao cấp cùng hệ thống vườn treo, mặt nước và cảnh quan đậm chất “Tropical Style” cùng giải pháp thiết kế giật cấp bậc thang độc đáo, tầm view tuyệt đẹp bao quát toàn cảnh sông Sài Gòn và khu vực lân cận.

Bộ sưu tập không gian sống tại Sunshine Diamond River đa dạng về loại hình, từ Smart Homes điển hình đến các căn thông tầng Penthouse, Sky Villas cực phẩm, 100 % sở hữu vườn treo ban công cùng hệ thống nội thất, thiết bị công nghệ đến từ các thương hiệu uy tín. Đặc biệt, với sự hợp tác của Matterhorn và Best Western, Sunshine Diamond River sẽ xác lập loại hình “căn hộ thương hiệu” với những dịch vụ chuyên biệt, đẳng cấp 5 sao dành riêng cho giới thượng lưu.

Kế thừa lợi thế công nghệ của Sunshine Group và các đơn vị liên kết chiến lược, dự án Sunshine Diamond River còn mang đến cho cư dân và khách hàng lợi ích gia tăng đến từ nền tảng tích lũy và quản lý gia sản 4.0 ưu việt, với ứng dụng tài chính số Umee App, tích hợp đa tiện ích từ tài chính ngân hàng đến thương mại điện tử, truyền hình, giải trí thông minh…

Thành công của Lễ ký kết hợp tác chiến lược dự án Sunshine Diamond River cũng sẽ mở rộng cơ hội hợp tác giữa Best Western và Matterhorn - Sunshine Group, phát huy thế mạnh của các bên, hướng tới mục tiêu chung là mang tới cho khách hàng những dịch vụ chuẩn mực, hoàn hảo nhất, đồng thời, góp phần quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam vươn tầm quốc tế.