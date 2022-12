Masterise Homes chính thức khai trương Sales Gallery kiêm Lifestyle Hub quy mô hàng đầu Việt Nam

Sáng 29 tháng 11 năm 2022, Masterise Homes chính thức khai trương Sales Gallery của dự án The Global City. Đây được xem là Sales Gallery lớn nhất Việt Nam với quy mô 10.000 m 2, được thiết kế độc đáo và quy mô kết hợp với công nghệ tiên tiến lần đầu tiên xuất hiện tại dự án Khu đô thị The Global City, được thiết kế bởi công ty kiến trúc hàng đầu thế giới Foster + Partners.

The Global City Sales Gallery toạ lạc tại vị trí “trung tâm” của đại đô thị, nằm cạnh khu kênh đào - nơi diễn ra lễ hội nhạc nước ngoài trời lớn nhất Đông Nam Á. Nhìn từ kiến trúc bên ngoài, Sales Gallery sở hữu một đôi cánh hùng vĩ mang khát vọng vươn cao và tượng trưng cho sự phát triển bền vững. Đây cũng là Sales Gallery đầu tiên có diện tích mặt nước bao quanh lớn nhất Việt Nam.

Bên trong là không gian rộng lớn, thoáng đãng với chiều cao trần vượt trội, các khu vực chung được thiết kế theo phong cách mở, cùng các phòng chức năng như phòng họp, phòng trình chiếu, khu vực triển lãm, tổ chức sự kiện… được đầu tư tỉ mỉ về trang thiết bị và công nghệ hiện đại, kết hợp cùng cảnh quan thiên nhiên xanh tươi.

The Global City Sales Gallery được thiết kế và xây dựng với mục đích vượt lên mọi kỳ vọng về một nhà mẫu thông thường. Không chỉ là địa điểm hoàn hảo để tiếp đón khách hàng, tham quan dự án, đây chính là mô hình Lifestyle Hub (trung tâm trải nghiệm phong cách sống) lớn nhất Việt Nam, hội tụ các tiện ích đẳng cấp, nơi diễn ra các sự kiện hợp tác kinh doanh và thưởng lãm nghệ thuật, tọa độ lý tưởng để trải nghiệm “trung tâm mới”. Sau khi hoàn thành, Sales Gallery sẽ có khu thương mại quy mô, quy tụ các cửa hàng bán lẻ và dịch vụ hàng đầu, tạo nên không gian thư giãn, giải trí lý tưởng.

Ông Gibran Bukhari - Giám đốc Khối Kinh Doanh, Masterise Homes chia sẻ: “Tiếp nối sự kiện ra mắt khu kênh đào và nhạc nước giai đoạn 1 vào tháng 9 vừa qua, sự kiện khai trương The Global City Sales Gallery lớn nhất Việt Nam ngày hôm nay là minh chứng cho cam kết và nỗ lực đáng tự hào của Masterise Homes. Được định vị trở thành Trung tâm mới của TP. Hồ Chí Minh, The Global City luôn giữ vững tiến độ hoàn thiện thần tốc, dự kiến trong tương lai gần, toàn bộ hệ thống kênh đào nhân tạo dài 2km sẽ được đưa vào hoạt động, tiếp đó là hàng loạt tiện ích đẳng cấp quốc tế khác. The Global City Sales Gallery sẽ trở thành điểm đến hàng đầu cho khách hàng, giới đầu tư, đồng thời góp phần gia tăng sức hút và khẳng định giá trị thăng hạng trong tương lai của toàn bộ khu đô thị.”

The Global City Sales Gallery thể hiện tầm nhìn và minh chứng năng lực của Masterise Homes trong việc kiến tạo những công trình đẳng cấp mang giá trị tinh hoa hàng đầu thế giới. Đồng thời, việc đầu tư nhiều tâm huyết vào The Global City Sales Gallery cũng thể hiện cam kết của Masterise Homes trong việc đáp ứng những kỳ vọng của cư dân và giới đầu tư về một trung tâm đa tiện ích quy mô lớn, nơi diễn ra nhiều hoạt động lễ hội, giải trí sôi động trong tương lai ngay tại khu đô thị The Global City.

Nhân sự kiện đặc biệt này, Masterise Homes tổ chức “Tuần lễ khai trương The Global City Sales Gallery lớn nhất Việt Nam” kéo dài đến ngày 18/12/2022 với các sự kiện trải nghiệm đặc quyền và quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng.

Đồng thời ngay sau lễ khai trương, Masterise Homes đã ký kết hợp tác thương mại cùng các thương hiệu F&B (dịch vụ ăn uống) nổi tiếng như: Pizza 4P’s, Pasteur Street Brewing, chuỗi thương hiệu Yen Sushi & Sake Pub, Yen Sushi Premium, Shamoji, Omasake, Mylife Coffee thuộc hệ thống Mylife Company, đánh dấu sự có mặt của các thương hiệu này tại khu đô thị The Global City, góp phần hoàn thiện tiện ích dịch vụ, gia tăng sức hút và giá trị đầu tư cho khu nhà phố SOHO - phân khu được mở bán đầu tiên tại The Global City.

The Global City Sales Gallery và những điểm ấn tượng The Global City Sales Gallery tọa lạc tại vị trí trung tâm của khu đô thị The Global City, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Với quy mô 10.000 m2, đây là Sales Gallery lớn nhất Việt Nam và sở hữu nhiều yếu tố nổi bật như: Sales Gallery có diện tích mặt nước bao quanh lớn nhất, lần đầu tiên đầu tư màn hình LED 360 độ tại khu vực kết nối mở, trang bị hai màn hình LED 180 độ tân tiến trong phòng trình chiếu, khu vực triển lãm - tổ chức sự kiện được lắp đặt hệ thống màn hình LED ốp tường, có vách ngăn hiện đại có thể chia tách nhiều không gian nhỏ... The Global City Sales Gallery sẽ chính thức hoạt động từ ngày 29/11/2022 và đón tiếp khách hàng, đối tác đến tham quan, trải nghiệm dự án.