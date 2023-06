Masan Group tiếp tục được vinh danh tại Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2023

Ngày 29-6-2023, tại sự kiện công bố TOP 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững năm 2023 (TOP 50 Corporate Sustainability Awards – CSA) do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức, Tập đoàn Masan tiếp tục được vinh danh ở cả hai hạng mục: Quản lý Tài nguyên bền vững và Nền tảng Quản trị rủi ro nổi bật.

Sự gia tăng giám sát từ các nhà đầu tư, sự thay đổi trong kỳ vọng của người tiêu dùng và khách hàng, thay đổi về chính sách công đã khiến các tiêu chuẩn về ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) trở thành tất yếu đối với doanh nghiệp. Từ đó, ESG đã trở thành trụ cột giúp doanh nghiệp tăng trưởng ở nấc thang cao nhất là Bền vững. Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư và thực hành rất tốt các yêu cầu về phát triển bền vững và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Nhằm góp phần thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững lan toả sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội Việt Nam, Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư đã tổ chức bình chọn cho cả 3 khối doanh nghiệp: doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp niêm yết và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp được bình chọn vào Bảng xếp hạng đáp ứng các tiêu chí về: tăng trưởng ổn định, bảo vệ môi trường, quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Thực hiện trách nhiệm đối với môi trường

Là tập đoàn đa ngành, Masan cùng các công ty thành viên là những doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực thiết yếu có ảnh hưởng sâu rộng đến hơn 100 triệu người Việt Nam như: bán lẻ, hàng tiêu dùng nhanh, thịt mát và thịt chế biến có thương hiệu, chuỗi F&B, dịch vụ tài chính, viễn thông và vật liệu công nghiệp công nghệ cao. Masan ý thức sâu sắc vai trò và trách nhiệm của mình với cộng đồng, xã hội và không ngừng nâng cao các tiêu chuẩn về phát triển bền vững.

Theo đó, mảng bán lẻ với hệ thống hơn 3.500 siêu thị, cửa hàng WinMart/WinMart+ luôn duy trì tỷ lệ hàng Việt đạt 90%, thực hiện tốt vai trò cầu nối giúp các doanh nghiệp với nhà sản xuất nội địa nhằm đem lại các sản phẩm chất lượng cao, nêu cao tinh thần người Việt dùng hàng Việt. Chuỗi siêu thị này chung tay bảo vệ môi trường bằng các giải pháp khuyến khích thay thế nilon bằng 100% bằng túi tự hủy sinh học; giảm thiểu hoặc thay thế các vật liệu nhựa sử dụng 1 lần bằng các vật phẩm thân thiện với môi trường; thực hiện các chương trình khuyến mại đối với khách hàng tự sử dụng túi đựng nhiều lần nhằm hình thành thói quen tiêu dùng xanh khi mua sắm.

Ở lĩnh vực hàng tiêu dùng, kinh doanh thịt có thương hiệu, Masan liên tiếp mang đến các phát kiến mới về sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn và tốt cho sức khỏe. Các tổ hợp chế biến thịt MEATDeli đều được công nhận đạt chứng chỉ BRC – Tiêu chuẩn Toàn cầu về An toàn Thực phẩm. Chứng chỉ có giá trị quốc tế trong ngành thực phẩm và được xem là tấm vé thông hành cho doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm. Các nhà máy chế biến hàng tiêu dùng của Masan Consumer đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải hiện đại do đối tác Hà Lan thiết kế tại các nhà máy trên cả nước. Tất cả các kết quả kiểm tra chất lượng xử lý nước thải đầu ra đều đạt tiêu chuẩn loại A – tiêu chuẩn cao nhất Việt Nam.

Một thành viên khác trong tập đoàn, Masan High-Tech Materials cũng bắt đầu trồng cây trên vùng đất đá thải ra sau khi khai thác khoáng sản từ năm 2016. Đến nay, công ty đã phủ xanh được khoảng 58 ha khắp khu vực của dự án - một phần hấp thụ carbon để có thể theo đuổi mục tiêu trung hòa carbon trong thời gian tới.

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hiệu quả

Cùng với hoạt động bảo vệ môi trường, Tập đoàn Masan cùng các công ty thành viên luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Là một trong những doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất các tỉnh có nhà máy, cơ sở sản xuất hoạt động, góp phần tạo ra công ăn việc làm, giúp cải thiện đời sống của người dân địa phương. Các hoạt động an sinh xã hội thường xuyên được thực hiện trên khắp cả nước như: ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Nghệ An; các chiến sĩ đang canh giữ biên cương, biển đảo Việt Nam thông qua Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ Quốc”, hỗ trợ các hộ nghèo thông qua “Quỹ vì người nghèo” ở cả cấp quốc gia và cấp tỉnh…

Việc Masan tích hợp ESG vào kế hoạch chiến lược cũng giúp quản trị rủi ro tốt hơn. Yếu tố G (Corporate Governance - Quản trị Doanh nghiệp) được đánh giá rất cao khi quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của Masan đảm bảo tính khách quan và độc lập trong việc đánh giá các quy trình quản lý quản trị. Công ty cũng liên tục cập nhật bộ quy chế về quản trị công ty nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông và thiết lập những chuẩn mực hoạt động đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, bảo tính khách quan trong các quyết định quan trọng.

Phát triển xã hội, bảo vệ môi trường song hành cùng quản trị doanh nghiệp là những trụ cột mà Masan luôn ưu tiên cùng với hoạt động kinh doanh. Việc áp dụng chuẩn mực ESG cao càng thể hiện doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn và có giá trị nội tại cao.

Mới đây, Masan cũng liên tiếp có mặt trong các bảng xếp hạng uy tín như: Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2023 (Forbes Vietnam), Top 10 của Bảng xếp hạng Top 50 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2023 (Vietnam Report).