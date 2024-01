Mãn nhãn show âm nhạc và thời trang K’Ho trên đường phố Đà Lạt

TPO - Âm nhạc, thời trang cùng nhịp thở phố phường đã tạo nên nét mới lạ, hấp dẫn cho show diễn tại TP Đà Lạt, khiến đông đảo người dân và du khách tò mò, thích thú.

Tại không gian Cung đường nghệ thuật trên đường Lý Tự Trọng, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa diễn ra show trình diễn âm nhạc và thời trang với chủ đề Dalat street fashion show.

Anh K’Jona, nhà thiết kế trẻ người K’Ho giới thiệu tới công chúng bộ sưu tập Bơkau Lang Labiang (Hoa Lang Biang) với hơn 40 mẫu thiết kế, còn một số nghệ sĩ trong và ngoài nước biểu diễn guitar, violon, kèn saxophone…

Bộ sưu tập được trình diễn bởi hàng chục người mẫu chuyên nghiệp và không chuyên bước ra từ buôn làng K’Ho ở miền đất Tây Nguyên hùng vĩ.

Bộ sưu tập đem đến cho khán giả một góc nhìn mới về sự kết hợp giữa chất liệu thổ cẩm với các chất liệu như jean, thun, nhung, voan… vừa mang nét đẹp truyền thống vốn là hồn cốt của các tộc người thiểu số Tây Nguyên vừa có sự tinh tế và nhẹ nhàng, tươi mới của thời trang hiện đại.

Người xem tò mò, thích thú với những hoa văn độc đáo của người K’Ho được thêu tỉ mỉ bằng tay trên các bộ trang phục trông rất cuốn hút. Cùng với việc đính nhiều hạt đá và cườm tạo điểm nhấn khiến chiếc váy trở nên lộng lẫy, bắt mắt.

Một số nhà thiết kế nhận định sự kết hợp giữa bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Nam Tây Nguyên và thời trang hiện đại đã làm cho Bơkau Lang Labiang gần hơn với thực tiễn, mang tính ứng dụng cao, phù hợp thị hiếu thời trang đương đại.

Với tông đỏ chủ đạo, show trình diễn Bơkau Lang Labiang đã làm không gian phố núi tươi vui hơn, nhất là khi Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần.

Song song với show diễn thời trang, còn có chương trình biểu diễn của các ban nhạc đường phố, cùng những tiết mục độc tấu saxophone, violin của các nghệ sĩ trong và ngoài nước, triển lãm tranh ảnh, vẽ tranh 3D, tranh bút lửa...

Show diễn lần này và các chương trình biểu diễn nghệ thuật trên đường Lý Tự Trọng thời gian gần đây nằm trong chuỗi hoạt động của Cung đường nghệ thuật mang chủ đề City of Arts.

Dự án này do UBND TP Đà Lạt, phường 2 và phường 1 phối hợp cùng đơn vị Stop And Go Art Space thực hiện, góp phần đưa nghệ thuật tiếp cận và tương tác gần nhất với cộng đồng, tạo ra một tụ điểm giao lưu độc đáo, sáng tạo cho cả người dân địa phương và du khách ngay giữa trung tâm Đà Lạt.

Ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL nhận định các hoạt động này góp phần quảng bá hình ảnh con người, phong cảnh, các nét tinh hoa của phố núi Đà Lạt và vùng phụ cận.

Đà Lạt vừa đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc, đang có nhiều nỗ lực để trở thành thành phố sáng tạo toàn cầu theo tiêu chí UNESCO và hướng đến thành phố Di sản thế giới.

Một số tiết mục âm nhạc tại show diễn: