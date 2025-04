Majestic City - Thành phố 'an toàn trọn vẹn' cho đầu tư, an cư và kinh doanh

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đòi hỏi cao đối với các dự án, công trình về tính bền vững và an toàn, Majestic City nổi lên như một điểm sáng tại Mỹ Hào, Hưng Yên. Không chỉ kiến tạo một không gian sống hiện đại, Majestic City còn mang đến giải pháp "an toàn trọn vẹn" trên cả ba phương diện: kinh doanh, đầu tư và an cư, đáp ứng kỳ vọng của những khách hàng và nhà đầu tư thông thái.

An toàn trong đầu tư – Bảo chứng cho tiềm năng sinh lời vượt trội Tọa lạc tại Mỹ Hào, Hưng Yên - thủ phủ công nghiệp phía Bắc, Majestic City hội tụ nhiều yếu tố then chốt tạo nên tiềm năng tăng giá vượt trội, từ nền tảng hạ tầng vững chắc đến các động lực vĩ mô và tín hiệu thị trường tích cực. Vị trí chiến lược tại giao lộ các tuyến đường huyết mạch, kết hợp với hạ tầng giao thông, tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ, mang lại lợi thế kết nối và chất lượng sống vượt trội – tiền đề quan trọng cho sự gia tăng giá trị bất động sản. Đòn bẩy tăng trưởng vĩ mô càng được củng cố bởi lộ trình phát triển rõ ràng: Mỹ Hào trở thành đô thị loại III năm 2025, loại II năm 2030, và Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050. Những cột mốc quy hoạch này không chỉ nâng tầm vị thế khu vực mà còn tạo tâm lý tích cực cho thị trường. Song song đó, sự mở rộng liên tục của các KCN lân cận và sức hút đầu tư mạnh mẽ, điển hình như thông tin về dự án 1.5 tỷ USD của Tập đoàn Trump, hứa hẹn kéo theo lượng lớn lao động, chuyên gia, trực tiếp thúc đẩy nhu cầu nhà ở. Sự hiện diện của các nhà phát triển bất động sản lớn khác như Vinhomes, Ecopark… cũng khẳng định sức nóng và tiềm năng được công nhận của thị trường Hưng Yên. Trên thực tế, diễn biến nội tại của dự án và thị trường khu vực đã phản ánh tiềm năng này. Mức độ tăng giá theo từng giai đoạn phát triển cho thấy sức hấp thụ tốt của Majestic City, minh chứng cho tính thanh khoản và sự hình thành cộng đồng sôi động trong tương lai. Đối với các nhà đầu tư bất động sản, yếu tố pháp lý luôn được ưu tiên hàng đầu. Do đó, Majestic City ghi điểm tuyệt đối về sự an toàn với hình thức sở hữu lâu dài, sổ hồng từng lô, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người mua, đảm bảo giá trị tài sản bền vững theo thời gian, dễ dàng trao truyền tài sản cho các thế hệ tương lai. Với sự cộng hưởng chặt chẽ giữa hạ tầng, quy hoạch, động lực kinh tế và tín hiệu thị trường, Majestic City đang khẳng định một lộ trình tăng trưởng giá trị rõ ràng, củng cố tiềm năng đạt mức tăng 120% cho các nhà đầu tư nhạy bén. An cư nơi vun đắp tổ ấm lý tưởng Không chỉ là một cơ hội đầu tư hấp dẫn, Majestic City kiến tạo một môi trường sống an toàn, tiện nghi và văn minh cho cư dân. So với các dự án trong khu vực, Majestic City là khu đô thị tiên phong khi có đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp 24/7, sẵn sàng hỗ trợ cư dân giải quyết mọi vấn đề phát sinh, từ kỹ thuật, vệ sinh môi trường đến các dịch vụ tiện ích khác, đảm bảo một cuộc sống thuận tiện và thoải mái. Yếu tố an ninh được đặc biệt chú trọng với hệ thống bảo vệ đa lớp, hiện đại. Từ các booth trực an ninh tại các cổng chính, hệ thống camera giám sát hoạt động liên tục phủ khắp các tuyến đường nội khu (vòng trong) và khu vực vành đai (vòng ngoài), đến hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định. Tất cả tạo nên một vành đai an toàn khép kín, bảo vệ tối đa cho cư dân và tài sản của nhà đầu tư. Từ đó, Majestic City hình thành một cộng đồng cư dân văn minh, tri thức, bao gồm các gia đình trẻ, người lao động lành nghề và đặc biệt là các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại các KCN lân cận. Đây là môi trường sống lý tưởng để giao lưu, học hỏi và phát triển, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo dựng một cộng đồng gắn kết, bền vững. Với những lợi thế vượt trội về vị trí, quy hoạch, pháp lý và đặc biệt là cam kết về sự "an toàn trọn vẹn" trong kinh doanh, đầu tư và an cư, Majestic City xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho những ai đang tìm kiếm một tài sản giá trị, một cơ hội sinh lời bền vững và một tổ ấm lý tưởng tại cửa ngõ phát triển năng động của tỉnh Hưng Yên. An toàn trong kinh doanh – Nền tảng vững chắc cho lợi nhuận bền vững Một trong những yếu tố cốt lõi đảm bảo sự thành công của hoạt động kinh doanh tại bất kỳ đâu chính là nguồn khách hàng ổn định và tiềm năng. Với quy mô dân số dự kiến lên đến gần 8.000 cư dân ngay trong nội khu, Majestic City đã tự tạo ra một thị trường tiêu thụ tại chỗ đáng kể. Thêm vào đó, tọa lạc tại vị trí chiến lược, bao quanh bởi các khu công nghiệp (KCN) lớn như Phố Nối A, Phố Nối B, Thăng Long II..., Majestic City sẽ là nơi tập trung của gần 100.000 người lao động, kỹ sư và chuyên gia trong và ngoài nước. Đây chính là nguồn cầu khổng lồ giúp hấp thụ hàng hóa, dịch vụ, từ nhu yếu phẩm hàng ngày đến các tiện ích giải trí, ẩm thực cao cấp, mở cơ hội kinh doanh hấp dẫn cho các nhà đầu tư shophouse, nhà phố thương mại tại dự án. Không dừng lại ở nguồn khách tiềm năng, sự "an toàn" trong kinh doanh tại Majestic City còn được củng cố bởi hệ thống hạ tầng giao thông kết nối hoàn hảo. Dự án nằm ngay trên mặt đường Quốc lộ 5 huyết mạch, được bao quanh bởi hai trục kinh tế trọng điểm: trục Bắc – Nam (74m) và trục Đông – Tây (35m). Vị thế tâm điểm giao thoa tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cư dân giao thương, vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, kết nối các trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đồng thời, dự án có các tuyến phố thương mại được quy hoạch khoa học cùng thiết kế mặt tiền rộng rãi, vỉa hè thông thoáng, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, giúp hộ kinh doanh tối ưu hóa không gian kinh doanh, mang lại trải nghiệm mua sắm tiện lợi, văn minh. Song song với đó, quy hoạch đồng bộ tạo nên lộ trình quản lý, vận hành dễ dàng, đảm bảo mỹ quan đô thị và tạo ra môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với đa dạng loại hình từ bán lẻ, dịch vụ ăn uống, văn phòng cho thuê đến các showroom trưng bày sản phẩm. Đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển ổn định và bền vững của các hoạt động thương mại tại dự án. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Yên Sơn Đơn vị phát triển dự án: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản SGO Homes Website: majesticcity.vn P.V