Mai Phương vào top 25 Head to Head, cùng thí sinh Hoa hậu Thế giới nhảy 'See tình'

TPO - Hoa hậu Mai Phương và các thí sinh Hoa hậu Thế giới nhảy theo điệu nhạc "See tình" sau phần thi Người đẹp Thể thao ngày 22/2.

Ngày 22/2, Hoa hậu Mai Phương và 114 thí sinh Miss World lần thứ 71 đã cùng tham gia phần thi phụ Người đẹp Thể thao. Đại diện Việt Nam diện trang phục ôm sát, khoe eo thon.

Sau phần thi thể thao, trên trang cá nhân Mai Phương đăng tải đoạn video cô và các thí sinh nhảy theo điệu nhạc của ca khúc See tình, thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp.

Đoạn video thu hút lượng tương tác lớn từ các khán giả yêu sắc đẹp trong nước. Nhiều người dành lời khen cho Mai Phương vì sự năng động và nỗ lực trong việc kết nối các thí sinh cũng như giới thiệu về văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế.

See tình cũng chính là điệu nhảy được Mai Phương lựa chọn trong phần thi Dance of the World tại Hoa hậu Thế giới 2024. Điệu nhảy từ ca khúc của Hoàng Thùy Linh trở nên phổ biến trên phạm vi quốc tế trong năm 2023 nên nhiều người đẹp thuộc và nhảy theo Mai Phương một cách dễ dàng.

Để chuẩn bị cho phần thi nhảy See tình tại Dance of the World, Mai Phương cùng ê-kíp đã lựa chọn thiết kế mang đậm màu sắc văn hóa Việt với hơi hướm thổ cẩm.

"Với sự thành công của ca khúc See tình trên bản đồ âm nhạc quốc tế, đồng thời là bài hát được thực hiện bởi thế hệ trẻ Việt Nam và mang những âm điệu dân gian vô cùng tự hào, chúng tôi quyết định lựa chọn đây là ca khúc đồng hành cùng Mai Phương trong phần biểu diễn Dance of the World tại Miss World", đơn vị quản lý nói.

Không chỉ trình diễn See tình, Mai Phương còn mang đến Miss World năm nay ca khúc Pray được cô và ê-kíp chuẩn bị riêng cho phần thi tài năng. Ca khúc do nhà sản xuất DTAP là music producer, phụ trách hòa âm phối khí và thu âm.

Pray có giai điệu da diết, mang chất tự sự và truyền cảm hứng, với thông điệp mang lại cuộc sống tốt đẹp cho trẻ em nghèo được hoa hậu mang đến phần thi Tài năng ở Miss World lần thứ 71.

Với sự chuẩn bị kỹ càng cùng kỹ năng tiếng Anh và sự hoạt bát, Mai Phương đang làm tốt việc kết nối và giao lưu cùng các thí sinh. Người đẹp cũng tích cực giới thiệu với bạn bè quốc tế những nét đẹp của văn hóa Việt Nam.

Tối 22/2, ban tổ chức Hoa hậu Thế giới công bố danh sách top 25 của phần thi Head to Head Challenge. Đại diện Việt Nam - Mai Phương cũng có tên trong danh sách này. Kết quả này không gây bất ngờ vì Mai Phương được biết đến với kỹ năng IELTS 8.0 và trình độ ứng xử, thuyết trình ấn tượng.

Hoa hậu Thế giới 2024 với sự tham gia của 114 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Chung kết diễn ra vào lúc 21h ngày 9/3 (giờ Việt Nam), được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV9.