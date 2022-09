Mai Ngô thắng giải áo tắm do fan bình chọn

TPO - Người mẫu Mai Ngô đã giành được giải thưởng Best in Swimsuit - Người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất do khán giả bình chọn tại cuộc thi Miss Grand Vietnam.

Tối 25/9, ban tổ chức Miss Grand Vietnam công bố chủ nhân giải thưởng Best in Swimsuit - Người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất do khán giả bình chọn thuộc về thí sinh Ngô Thị Quỳnh Mai (SBD 117).

Chiến thắng giải thưởng này, Mai Ngô nhận được phần thưởng đó là chụp một bộ ảnh đặc biệt cùng Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Trước đó, trong phần thi áo tắm (Swimsuit Competition) chiều 19/9, Mai Ngô không có tên trong top 10 do ban giám khảo bình chọn. Top 10 bao gồm: Nguyễn Anh Thư - SBD 113, Võ Thị Thương - SBD 490, Trần Thị Thùy Trâm - SBD 232, Đỗ Trần Tuệ Anh - SBD 400, Bùi Lý Thiên Hương - SBD 208, Trần Tuyết Như - SBD 345, Nguyễn Thị Vân Anh - SBD 103, Chế Nguyễn Quỳnh Châu - SBD 228, Chu Lê Vi Anh - SBD 111, Vũ Thị Thảo Ly - SBD 340.

Việc Mai Ngô trượt top 10 cũng gây ra ý kiến tranh cãi. Khán giả tiếc nuối vì cô có hình thể bốc lửa và kỹ năng trình diễn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng body của Mai Ngô chưa thực sự cân đối, săn chắc, đặc biệt là vùng đùi có phần to, thô.

Mai Ngô sinh năm 1995 tại TP.HCM và từng tham gia nhiều cuộc thi. Mai Ngô lần đầu được biết đến khi giành ngôi quán quân cuộc thi F - Idol 2012.

Những năm sau đó, Mai Ngô là gương mặt quen thuộc trên các chương trình truyền hình thực tế và giành được nhiều giải thưởng như Top 30 Thử thách cùng bước nhảy 2013, Top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, Top 12 Asia's Next Top Model 2016, Á quân The Face Vietnam 2016, giải thưởng Influencer Of The Year - Influence Asia 2017. Mai Ngô cũng hai lần tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Kết quả của giải thưởng Best in Swimsuit do BGK quyết định và thí sinh chiến thắng vòng thi này vào thẳng top 20 chung cuộc. Kết quả được công bố vào đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2022 ngày 1/10.