Madam Pang bênh vực U23 Thái Lan nhưng vẫn xin lỗi người hâm mộ

TPO - Hôm nay miền Bắc tiếp tục đón mưa rào và dông vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tại miền Trung, nắng nóng gia tăng và kéo dài nhiều ngày tới.

Ông Lê Tùng Vân xuất hiện tại TP.HCM làm căn cước công dân trong khi đang bị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú. Nhận được tin này, Công an Long An lập tức đưa ông trở lại địa phương.