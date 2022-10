Ma Dong Seok kết hôn với bạn gái kém 17 tuổi

TPO - Ma Dong Seok gửi lời cảm ơn đến vợ Jung Hwa vì đã ở bên anh trong thời gian qua khi nhận giải Nghệ sĩ điện ảnh của năm.

Ngày 20/10, Chosun đưa tin khi nhận giải Nghệ sĩ điện ảnh của năm được tổ chức ở sân khấu thuộc Go Deok Dong (Seoul), diễn viên Ma Dong Seok gửi lời cảm ơn tới vợ anh là Ye Jung Hwa. "Tôi yêu vợ tôi và gia đình tôi, những người đã ủng hộ tôi nhiều nhất", anh nói.

Hành động này của Dong Seok như gián tiếp công bố rằng anh đã kết hôn. Sau đó, nam diễn viên xác nhận với truyền thông anh và Jung Hwa đã đăng ký kết hôn vào năm 2021. Hiện tại, cả hai vẫn chưa thể tổ chức lễ cưới do tình hình dịch Covid-19 và lịch làm việc bận rộn.

Ma Dong Seok hơn Jung Hwa 17 tuổi. Vượt qua khoảng cách tuổi tác, nam diễn viên và vợ có 5 năm hạnh phúc trước khi về chung một nhà. Dong Seok cho biết anh và nửa kia quen nhau sau khi có cơ hội làm việc trong công ty là Daydream Entertainment. Ngoài ra, cả hai khá đồng điệu về tính cách, sở thích, ví dụ cùng thích tập thể dục.

Ma Dong Seok sinh năm 1971, là ngôi sao hạng A tại Hàn Quốc. Nam diễn viên được nhận xét có gương mặt dễ nhớ và cách diễn ấn tượng. Anh được biết đến qua các bộ phim nổi tiếng như Train to Busan, One on One, Murderer… Năm 2021, Dong Seok vào vai Gilgamesh trongChủng tộc bất tử - bộ phim thuộc Marvel. Mới nhất, Ma Dong Seok nhận vai chính trong phim The Outlaws 2.

Jung Hwa kém chồng 17 tuổi và là huấn luyện viên thể hình kiêm ngôi sao truyền hình. Cô cao 1,7 m và thường được truyền thông Hàn Quốc miêu tả là cô gái gợi cảm, quyến rũ.

An Vy