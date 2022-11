Lynn Times Phu Yen chính thức ra quân với hơn 1000 ‘chiến binh sắc màu’

Được đầu tư công phu và chỉn chu trong từng chi tiết, sự kiện Kick off “Color Waves” đã mang đến một khởi đầu đầy hứng khởi và ngập tràn năng lượng cho hơn 1000 chuyên viên kinh doanh tham gia phân phối dự án Lynn Times Phu Yen, BW Signature by Best Western.

Tưng bừng khí thế chiến binh “Color Waves” Ngày 31/10/20222 vừa qua, tại CTM Palace (Quận Cầu Giấy, Hà Nội), Tập đoàn Onsen Fuji cùng đơn vị tư vấn phát triển và quản lý kinh doanh MHD Group đã tổ chức thành công sự kiện Kick off dự án Lynn Times Phu Yen. Sự kiện quy tụ hơn 1000 chuyên viên kinh doanh đến từ 9 đơn vị phân phối bất động sản uy tín nhất thị trường. Với chủ đề chính “Color Waves” – Sóng sắc màu, sự kiện đã trở thành “ngòi nổ” kích hoạt tinh thần nhiệt huyết của đội ngũ chuyên viên kinh doanh và lan tỏa sứ mệnh kiến tạo điểm đến phồn vinh, nâng tầm vị thế du lịch Phú Yên của Tập đoàn Onsen Fuji. Mở đầu sự kiện, đại diện chủ đầu tư, ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Marketing và Truyền thông Tập đoàn Onsen Fuji bày tỏ sự cảm ơn đặc biệt đến các đơn vị đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Chủ đầu tư suốt thời gian qua. “Lynn Times Phu Yen là sản phẩm chứa đựng tâm huyết và nỗ lực của ban lãnh đạo Tập đoàn. Chúng tôi kỳ vọng đây không chỉ là niềm tự hào của riêng chủ đầu tư, mà còn là biểu tượng thương mại, giải trí và nghỉ dưỡng trường tồn thúc đẩy tiềm năng sẵn có của thủ phủ du lịch Phú Yên, tạo ra hiệu quả đầu tư sinh lời bền vững cho mọi khách hàng”. Theo bà Dương Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển MHD Group, sự kiện Kick off Color Waves đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự hợp tác giữa Tập đoàn Onsen Fuji, MHD Group và các đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu, mở ra một trang mới trên hành trình đưa dự án Lynn Times Phu Yen đến gần hơn với nhà đầu tư và khách hàng. Các phần nội dung trong sự kiện từng bước vén màn bức tranh điểm đến sôi động 24/7 lần đầu tiên xuất hiện tại Phú Yên. Những thông tin giá trị về dự án cùng chính sách ưu đãi hấp dẫn cũng được ông Nguyễn Thế Dương – Giám đốc Chiến lược Kinh doanh MHD Group chia sẻ trong sự kiện. MHD Group đã trao chứng nhận Đại lý chiến lược cho 9 đơn vị tham gia phân phối dự án gồm: Mai Việt Land, Đất Xanh Kinh Bắc, Athena Land, Trí Long Land, G.Empire, ABC Land, Winhousing, Hà An Realty và Capital Land. Sự quyết tâm và cam kết đồng hành của các đại lý hứa hẹn sẽ bùng nổ doanh số cho dự án Lynn Times Phu Yen thời điểm cuối năm 2022. Bên cạnh nghi thức kick off trang trọng, sự kiện cũng mang đến cho các chiến binh kinh doanh những giây phút “cháy hết mình” cùng màn trình diễn sôi động, mãn nhãn từ nam ca sĩ ISAAC và DJ Huyền Ely. Đặc biệt, bài hát dành riêng cho dự án với sự sáng tác và thể hiện của ca sĩ Huy Đinh chắc chắn sẽ mang thương hiệu Lynn Times Phu Yen lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội trong thời gian sắp tới. Lynn Times Phu Yen – Tổ hợp thương mại, giải trí và nghỉ dưỡng hàng đầu Trung Bộ Sở hữu vị trí ôm trọn mặt tiền Đại lộ Phan Chu Trinh 42m, trung tâm đại đô thị Nam Tuy Hòa, kết nối trực tiếp tới ba tuyến Đại lộ huyết mạch của thành phố, Lynn Times Phu Yen định vị trở thành tổ hợp mua sắm, giải trí, nghỉ dưỡng đỉnh cao hàng đầu Trung Bộ. Đây là dự án tiên phong trong khu vực phát triển theo mô hình điểm đến “không ngủ”, gồm những tuyến phố thương mại, giải trí, ẩm thực và lễ hội sôi động kết hợp cùng hệ thống tiện ích tiêu chuẩn quốc tế. Lynn Times Phu Yen hứa hẹn là điểm dừng chân lý tưởng cho nguồn khách du lịch đang gia tăng mạnh mẽ tại Phú Yên. Chia sẻ tại sự kiện Kick off, ông Hoàng Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Onsen Fuji khẳng định: “Với thế mạnh về vị trí, kiến trúc, đặc biệt là mô hình shop thương mại thuộc quần thể nghỉ dưỡng trong lòng đại đô thị, chủ đầu tư Onsen Fuji và MHD Group sẽ mang đến một dự án đẳng cấp độc bản, thay đổi hoàn toàn diện mạo phía Nam Tuy Hòa và mở ra cơ hội sinh lời hấp dẫn cho những nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp. Lynn Times Phu Yen sẽ là một gam màu tươi mới, thúc đẩy Tuy Hòa trở thành điểm đến đa sắc màu - đa trải nghiệm, tỏa sáng trên bản đồ du lịch Trung Bộ”. Lynn Times Phu Yen sở hữu hơn 50 tiện ích đỉnh cao như bến du thuyền, phố giải trí mặt nước dài nhất Việt Nam Water Festival Street, phố lễ hội ẩm thực âm nhạc đường phố Festival Street, Skybar phong cách Chăm-pa, bể bơi vô cực, Gym & Spa cao cấp… Hệ thống tiện ích và tòa căn hộ khách sạn 5 sao của dự án được quản lý vận hành chuyên nghiệp bởi đơn vị hàng đầu Hoa Kỳ - BW Signature by Best Western, “bảo chứng vàng” cho giá trị bền vững và tiềm năng kinh doanh thu hút khách du lịch vượt trội của Lynn Times Phu Yen trong tương lai. P.V