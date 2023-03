Lý Hải lên tiếng thông tin bị bắt vì đánh bạc ở Vĩnh Phúc

TPO - Đại diện Lý Hải cho biết nam ca sĩ không liên quan vụ 21 người bị bắt ở Vĩnh Phúc. Danh sách bị can bị khởi tố cũng không có thông tin ông Nguyễn Văn Hải (tên thật của nam ca sĩ).

Chiều 29/3, đại diện Lý Hải trả lời Tiền Phong thông tin nam ca sĩ là một trong 21 bị can trong vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại Vĩnh Phúc. Phía nam ca sĩ cho biết những ngày qua Lý Hải liên tục vướng tin bị bắt vì đánh bạc, thực tế đây là thông tin sai sự thật.

"Lý Hải không liên quan đến vụ việc. Anh bận chuẩn bị cho dự án phim ảnh sắp ra mắt. Từ trước đến nay, Lý Hải chưa bao giờ chơi cờ bạc kể cả trong các dịp lễ, Tết", đại diện nam ca sĩ - đạo diễn nói.

Nguồn tin bắt nguồn từ một vài bài đăng trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, nhiều người đăng ảnh Lý Hải dẫn đến hiểu lầm. "Thời gian qua, Lý Hải chủ yếu dành thời gian để làm hậu kỳ cho phim điện ảnh sắp ra mắt, không có thời gian ăn, ngủ… Anh không có thời gian làm việc khác. Tôi xin khẳng định, tin đồn trên là sai sự thật”, người đại diện tuyên bố.

Phía Lý Hải còn nói thời gian qua nam diễn viên không lên tiếng đính chính vì sợ ảnh hưởng đến phim mới. Nam đạo diễn cũng lo sợ bị khán giả nói lợi dụng vụ việc để PR phim.

Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với 21 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, những cái tên bị khởi tố đã được công bố, nhưng không có tên Nguyễn Văn Hải (tên thật của Lý Hải).