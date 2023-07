Lý giải lực hút của 2 toà tháp “hoa hậu” tại Glory Heights

Sức hút của Glory Heights đang làm khuynh đảo thị trường BĐS phía Nam khi 2.000 căn hộ đã có chủ chỉ sau 34 giờ mở bán. Giữa “ cơn địa chấn ” Glory Heights, 2 tòa tháp “hoa hậu” GH1 và GH6 sắp sửa mở bán được thị trường ngày đêm ngóng đợi.

Sở hữu “siêu tầm view” hiếm có khó tìm

Những ngày gần đây, thị trường TPHCM xôn xao về thông tin 2 tòa tháp GH1 và GH6 tại Glory Heights (Vinhomes Grand Park) sắp mở bán. Được ví như tòa tháp “hoa hậu”, nơi đây sở hữu tầm view độc bản, ôm trọn bộ tứ “siêu view” Quảng trường Golden Eagle, Công viên 36ha, Sông Đồng Nai và Vincom Mega Mall thế hệ mới.

Trong những tiêu chuẩn khắt khe khi chọn nhà của giới thượng lưu, tầm view vốn là thước đo quan trọng để đánh giá một sản phẩm bất động sản hạng sang, bởi không chỉ có khả năng nuôi dưỡng cảm xúc mỗi ngày cho gia chủ, tầm view cũng góp phần gia tăng giá trị căn hộ. Đây là lý do khiến tòa tháp 212, Đại lộ số 5, Manhattan (New York) - được xây từ những năm 1912, đến nay, sau hơn 100 năm vẫn không ngừng tăng giá.

Nếu như tòa tháp 212 Manhattan có tầm nhìn đắt giá hướng ra Quảng trường Madison thì bên ban công căn hộ GH1 và GH6 của Glory Heights có Quảng trường Golden Eagle tựa như tác phẩm nghệ thuật có diện tích lên đến 10.000m2. Lấy cảm hứng từ miền Viễn Tây Hoa Kỳ với biểu tượng đại bàng cao 25m, hồ nước Eagle rộng hơn 2000m2, hơn 100 cây chà là xanh mát mắt và màn trình diễn phun nước nghệ thuật cao đến 2m, bức tranh đại cảnh Quảng trường Golden Eagle có thể thỏa mãn mọi góc nhìn từ ban công căn hộ. 2 tòa tháp “hoa hậu” này còn thu trọn tâm điểm thương mại phồn hoa bậc nhất tại TP.Thủ Đức với TTTM Vincom Mega Mall và đại lộ mua sắm Rodeo sầm uất đêm ngày.

Tầm view triệu đô này hứa hẹn sẽ đem đến lợi nhuận “khủng” trong cả phương án đầu tư dòng tiền lẫn chờ đợi gia tăng giá trị bất động sản, ngay sau khi bàn giao. Lấy ví dụ tại Vinhomes Central Park (TP.HCM), thị trường cũng đang chứng kiến các căn hộ phân khu The Landmark “hái ra tiền” nhờ tầm view siêu phẩm. Dòng tiền của các gia chủ tại The Landmark được đảm bảo nhờ công suất cho thuê luôn ở mức tối đa, thậm chí, khách muốn thuê căn hộ The Landmark thường phải đặt trước thời gian dài. Sau 8 năm từ ngày mở bán, giá các căn hộ này đã tăng nhiều lần, dao động ở mức 120 - 150 triệu/m2.

Đặc quyền tiện ích hạng sang cho cư dân

Sức hấp dẫn của một căn hộ hạng sang còn đến từ chuẩn sống, tiện ích, trải nghiệm mà căn hộ mang lại cho gia chủ, khi “nhà không chỉ là nơi để ở”. Lấy cảm hứng từ “thành phố tỷ phú” Malibu (Mỹ), Glory Heights mở ra cho cư dân cuộc sống chuẩn resort cao cấp ngay tại nhà với khu vực sảnh sang trọng đậm chất nghệ thuật được chăm chút tỉ mỉ từng đường nét. Đặc biệt, 2 tòa căn hộ GH1, GH6 nằm trên trục đại lộ mua sắm Rodeo, đối diện TTTM Vincom Mega Mall thế hệ mới. Chỉ cần bước chân ra khỏi sảnh căn hộ, cư dân tại hai tòa tháp đã lập tức hòa mình vào không khí sôi động, tấp nập giữa tâm điểm thương mại.

Các tiện ích chăm sóc sức khỏe vốn chỉ dành cho các dinh thự hạng sang như bể jacuzzi, phòng sauna, hay phòng karaoke gia đình hiện đại,… nay được đặt ngay trong nội toà GH6, kế cận tòa GH1. Cư dân tại đây có đặc quyền thụ hưởng các không gian giải trí, chăm sóc sức khoẻ 5 sao mà không cần đi đâu xa, tận hưởng 365 ngày nghỉ dưỡng như resort ngay tại nhà.

Hệ thống các tiện ích chăm sóc sức khỏe này nối liền với các tiện ích nghỉ dưỡng tại nội khu Glory Heights như chuỗi hồ bơi thác tràn quy mô 845m2, công viên khủng long Jura Park, vườn cọ San Marino, suối bậc cảnh quan Dreamy, vườn dạo cảnh quan,… góp phần kiến tạo chuỗi trải nghiệm liên hoàn chuẩn Malibu đầy độc đáo cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Với hàng loạt đặc quyền không dành cho số đông, không ngạc nhiên khi bộ đôi GH1, GH6 đang “càn quét” thị trường BĐS tại TP. Thủ Đức nói riêng và toàn TP. HCM nói chung, hứa hẹn kiến tạo thêm kỷ lục mới cho thị trường trong thời gian tới.