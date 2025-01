Lý do chỉ có Thanh Thủy được đề cử Vẻ đẹp vượt thời gian

TPO - Do mâu thuẫn, người đàn ông trú tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh đã sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 Tết.

TPO - Đông đảo người dân, du khách thưởng lãm, check-in với linh vật rắn ở đường hoa nghệ thuật thành phố Vinh, Nghệ An những ngày đầu xuân năm mới.

TPO - Ở When I Say Hip, đơn vị tổ chức trông cậy vào Wxrdie, Robber, Lil Wuyn để bán vé. Dù vậy, cả 3 đều đột ngột thông báo hủy show không rõ lý do, dẫn đến cái kết chết yểu của chương trình.