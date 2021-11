Lượng tin đăng bán nhà đất cuối năm tăng kỷ lục

TPO - Sau thời gian dài bị “đóng băng” vì ảnh hưởng của làn sóng COVID -19 lần thứ 4, thị trường bất động sản (BĐS) cả nước đang đón nhận những dấu hiệu tăng trưởng tích cực, thậm chí có mức tăng kỷ lục.

Theo báo cáo thị trường mới nhất của Batdongsan.com.vn, trong tháng 10, thị trường BĐS cả nước sôi động trở lại sau thời gian dài giãn cách xã hội. Trong đó, mức độ quan tâm tới BĐS trong tháng này tăng mạnh so với cùng kì tháng 9 ở hầu hết các loại hình, trong đó tăng nhiều nhất là nhà mặt phố (tăng 78%), căn hộ chung cư (tăng 57%) và đất nền (tăng 58%).

Cùng chung xu hướng, lượng tin đăng bán cũng ghi nhận mức độ tăng mạnh lên đến 135% so với tháng trước. Trong đó, loại hình có mức tăng ấn tượng nhất là nhà riêng (tăng 184%), căn hộ chung cư (tăng 139%) và đất nền (tăng 113%). 3 thị trường BĐS lớn là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng có mức độ phục hồi lần lượt là 100%, 90% và 70% so với tháng 4 và 5 năm 2021.

Tại Hà Nội, thị trường chứng kiến dấu hiệu phục hồi ngay khi được nới lỏng giãn cách, cụ thể tháng 10/2021 mức độ quan tâm BĐS tăng 48% so với cùng kỳ tháng trước. Trong đó, tăng cao nhất là căn hộ chung cư (tăng 55%), đất nền (tăng 76%) còn BĐS cho thuê tăng mạnh nhất ở loại hình nhà riêng (tăng 36%). Đáng chú ý, chỉ số giá chung cư 10 tháng đầu năm ở Hà Nội tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với lượng tin rao bán nhà đất trong tháng 10/2021, thị trường BĐS Hà Nội ghi nhận mức tăng 108% so với tháng 9. Trong đó, tin rao bán nhà riêng, căn hộ chung cư, đất tăng lần lượt 184%, 139% và 113%. Phân khúc chung cư bình dân thì ghi nhận lượng tin đăng rao bán tăng 100% so với tháng trước đó.

Các chuyên gia nhận định, thị trường BĐS ven Hà Nội thời gian gần đây còn có dấu hiệu “nóng” lên bởi thông tin UBND TP Hà Nội đề xuất chủ trương quy hoạch vùng huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh thành thành phố.

Ở TP.HCM, với chỉ thị nới lỏng, “mở cửa”, trong tháng 10/2021 mức độ quan tâm thị trường BĐS tăng mạnh trở lại (tăng 89%) ở cả BĐS bán và BĐS cho thuê so với tháng trước. Trong đó, các loại hình ghi nhận mức tăng nhiều nhất bao gồm: Bán nhà mặt phố (tăng 128%), bán nhà riêng (tăng 101%), cho thuê nhà trọ, phòng trọ (tăng 134%), cho thuê nhà riêng (tăng 97%). Tương tự như thị trường Hà Nội, chỉ số giá chung cư 10 tháng đầu năm 2021 tại TP.HCM ghi nhận mức tăng nhẹ là 4% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, hạng mục lượng tin đăng bán của thị trường BĐS TP.HCM tháng 10/2021 ghi nhận mức tăng kỷ lục, trong đó phân khúc nhà riêng tăng tới 534% và căn hộ chung cư tăng 313%.

Ở các tỉnh, thành khác, thị trường chứng kiến lượng tin rao bán BĐS ở Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đà Nẵng tăng lần lượt là 186%, 170% và 148% so với tháng 9.

Theo Batdongsan.com.vn, các mức tăng kỷ lục trên là do số liệu tháng 10/2021 đang được so sánh với mức nền khá thấp của tháng 9/2021, đồng thời, sau đợt dịch kéo dài, các tỉnh thành trên cả nước đang nới lỏng giãn cách xã hội nên thị trường BĐS có sức bật mạnh mẽ; các dự án BĐS mới tung ra gần đây nhờ thế mà đều có sức hấp thụ tốt khi mở bán lần đầu do nguồn cung trước đó bị hạn chế, trì trệ.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam cho rằng ngày nay, nhu cầu về nhà ở của người dân ngày càng tăng cao cùng với tốc độ đô thị hóa của nước ta. Đồng thời phân khúc BĐS nhà ở, căn hộ chung cư, đất nền phục vụ nhu cầu và kế hoạch sinh sống trong dài hạn của người dân nên không liên quan nhiều đến những sự kiện như bệnh dịch. Do đó thị trường BĐS ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM ít bị tác động sâu, luôn nhận được sự quan tâm lớn và có xu hướng tăng giá.