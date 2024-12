Lực lượng CAND nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đề ra

TPO - Phát biểu khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 diễn ra sáng nay (26/12) tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Chính phủ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra.

Hội nghị vinh dự đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, năm 2024, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, tình hình chính trị, kinh tế, an ninh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và áp lực rất lớn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp Nhân dân và bạn bè quốc tế, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Chính phủ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, mở rộng không gian phát triển, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - Năm cuối “về đích” thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII. Là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…, trong bối cảnh ý Đảng hòa quyện với lòng dân trong khát vọng đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Là năm cả hệ thống chính trị quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi các chủ trương, quyết sách hết sức quan trọng, mang tính cách mạng, đột phá của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, như: Chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia… vừa tạo những điều kiện thuận lợi, vừa đặt ra những yêu cầu mới đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Dấu mốc quan trọng



Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 là dấu mốc quan trọng, khẳng định quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND; không chỉ nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc tình hình, kết quả công tác trong năm 2024 và nhìn nhận 40 năm công tác công an phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước; 02 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; về ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy CATW, Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác công an năm 2025; cao hơn, có trọng trách hết sức vẻ vang, bàn các giải pháp để lực lượng Công an thực hiện cho được các nhiệm vụ trọng tâm đột phá “Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong CAND và Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VIII; Gương mẫu đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy Công an các cấp, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, phòng, chống lãng phí, chống ô nhiễm môi trường; huy động các nguồn lực để hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng CAND đến năm 2030, ưu tiên đầu tư cho 6 lực lượng tiến thẳng lên hiện đại trong năm 2025, tăng cường cơ sở, tạo chuyển biến toàn diện về ANTT tại cơ sở”.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 có nội dung hết sức quan trọng. Do đó, đồng chí Bộ trưởng đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, với tinh thần nêu gương, nhìn thẳng sự thật, nói thẳng, nói thật, nói hết, không nói lại những thành tích, kết quả, tập trung chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và bàn giải pháp khắc phục, tháo gỡ. Phân tích, dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình, nhận rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác; tập trung thảo luận thống nhất các chủ trương, giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác năm 2025.