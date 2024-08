Lựa chọn bổ sung nguồn nước như thế nào để cơ thể khỏe mạnh hơn?

Nước là nguyên tố quan trọng hàng đầu để duy trì năng lượng sống cho cơ thể. Tuy nhiên, đi đôi với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, tình trạng ô nhiễm nguồn nước vẫn đang là vấn nạn chưa có nhiều dấu hiệu tích cực. Từ đó ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dùng, và là nguyên nhân chính gây ra nhiều loại bệnh nguy hiểm, trong đó có cả ung thư.

Khi những lo lắng về chất lượng nguồn nước ngầm và cả nước máy chưa được giải quyết thỏa đáng như vậy, thì nhiều người cho rằng, việc uống nước sạch tinh khiết sẽ là tốt nhất cho cơ thể, nhằm tránh nhiễm bệnh từ các thành phần kim loại độc hại có trong nước. Thế nhưng, đây lại là một nhận định chưa hoàn toàn chính xác!

Bởi lẽ nước tinh khiết là nước không có lẫn tạp chất, vi khuẩn và virus, song nó cũng không chứa bất cứ nguyên tố vi lượng hay thành phần vi khoáng nào cần thiết cho cơ thể. Vậy nên, sâu xa hơn cả việc sử dụng “nước sạch”, quá trình sinh hoạt và ăn uống hàng ngày còn cần phải được phục vụ bằng một nguồn “nước khỏe”. Hiện nay ở Việt Nam, khi công nghệ lọc nước ngày càng tiên tiến, việc xử lý nguồn nước đầu ra đã trở nên dễ dàng hơn, thế nhưng để đảm bảo chất lượng nước uống an toàn đạt chuẩn 2 yếu tố trên thì máy lọc nước Mutosi nên là sự lựa chọn được ưu tiên hàng đầu bởi những lý do sau:

1. An tâm với chất lượng nước sạch đạt chứng nhận trong nước và quốc tế

Thứ nhất, với tiêu chuẩn hệ thống lọc nước thẩm thấu ngược RO làm giảm các chất ô nhiễm, đạt chứng nhận NSF/ANSI58 do bộ Y tế Canada và EPA quy định, đồng thời được công bố chính thức trên website của NSF (tổ chức hợp tác về an toàn thực phẩm và nước uống trực thuộc WHO), máy lọc nước Mutosi có khả năng lọc sạch tới 99,99% vi khuẩn, tạp chất. Từ đó tạo được nguồn nước đầu ra đạt chứng nhận nước sạch uống trực tiếp tại vòi QCVN6-1:2010/BYT theo quy định của Bộ Y tế, và có thể loại bỏ tới 13+6 chất độc hại chính yếu trong nước theo tiêu chuẩn JIS S3201& JWPA.

Thứ hai, Mutosi được chứng nhận bởi tiêu chuẩn Nhật Bản trong từng khâu sản xuất. Nhằm cho ra đời các sản phẩm máy lọc nước đạt chuẩn chất lượng quốc tế cho người Việt, Mutosi đã không ngừng tận tâm nghiên cứu, áp dụng các linh kiện cao cấp, kết hợp cùng quy trình sản xuất, hệ thống quản trị chất lượng máy lọc nước khắt khe với 13 bước kiểm duyệt, được kiểm chứng bởi tập đoàn Hirayama Nhật Bản.

Việc đạt được các chứng nhận trong sản xuất và hệ thống sản phẩm không chỉ cho thấy sự đầu tư quyết liệt của Mutosi trên chặng đường thực hiện sứ mệnh nâng tầm sống khỏe an tâm cho người tiêu dùng bằng chất lượng chuẩn Nhật, mà còn một lần nữa khẳng định uy tín của thương hiệu trong việc bảo đảm vận hành và chất lượng nước sạch đầu ra cho hàng triệu người tiêu dùng.

2. Định hướng nước khỏe chuẩn Nhật với loạt chỉ số cao và ổn định

Với nhu cầu tăng cường chất lượng nước để cải thiện sức khỏe và duy trì tuổi thọ, vào khoảng những năm 1940, các nhà khoa học Nhật Bản đã tiến hành nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý nước mới để tạo ra "nước ion kiềm hydrogen". Sau nhiều năm, nước ion kiềm hydrogen dần trở thành loại nước uống được ưa chuộng tại Nhật Bản nói riêng và trên toàn thế giới nói chung nhờ những ứng dụng chăm sóc sức khỏe mà nó mang lại.

Tiếp thu tinh hoa Nhật Bản cùng với những cải tiến trong công nghệ lọc nước, nguồn nước khỏe mà Mutosi mong muốn mang tới cho mỗi gia đình Việt chính là nguồn nước giàu ion kiềm hydrogen với chất lượng chuẩn Nhật

So với các dòng ion kiềm hydrogen nhập khẩu trên thị trường hiện nay, thế mạnh vượt trội của máy lọc nước ion kiềm hydrogen Mutosi nằm ở khả năng tạo nước với loạt chỉ số cao lý tưởng: pH 8.5 – 9.5, ORP -400 đến -600mV, hydrogen 800 – 1200ppb. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây hoàn toàn là mức chỉ số nước khỏe tốt nhất được khuyên dùng trong sinh hoạt và ăn uống hàng ngày. Đặc biệt, các chỉ số nước giàu kiềm của Mutosi còn đạt chứng nhận từ trung tâm kiểm định Vinacontrol và được thông qua các kiểm chứng test bền ở mức đo lường 4370L - tương đương 48 tháng sử dụng (với trung bình 3L nước ion kiềm hydrogen mỗi ngày).

Trong đó hàm lượng hydrogen cao và chỉ số ORP âm sâu đã được chứng minh là có khả năng chống oxy hóa vượt trội và trung hòa được các gốc tự do có hại trong cơ thể (mầm mống gây nên bệnh tật, lão hóa, ung thư...). Độ pH cao không chỉ cải thiện hệ tiêu hóa, giảm triệu chứng bệnh dạ dày mà còn giúp cân bằng pH cơ thể ở mức khỏe mạnh. Đồng thời nước ion kiềm hydrogen Mutosi cũng giàu Magie cùng các loại khoáng chất cần thiết cho cơ thể, góp phần bù nước, bù khoáng và tái tạo năng lượng cho hoạt động của một ngày dài.

Hiện tại, Mutosi đang là thương hiệu tiên phong trên thị trường công bố phiếu kết quả thử nghiệm cùng bộ chỉ số trong nước ion kiềm hydrogen một cách cụ thể nhất. Từ đó trở thành những minh chứng rõ ràng cho sự tự tin của Mutosi trong quá trình khẳng định tên tuổi thương hiệu với chất lượng sản phẩm ổn định, bền bỉ cùng thời gian.

Với hơn 3000 điểm bán, hơn 100 nhà phân phối cùng các dòng sản phẩm đa dạng, Mutosi hướng đến mục tiêu mang tới nguồn nước sạch - khỏe chuẩn Nhật cho mọi gia đình Việt. Trong đó sự ra đời của dòng máy lọc nước ion kiềm hydrogen đã cho thấy những nỗ lực không ngừng của thương hiệu trong việc nghiên cứu, cải tiến công nghệ nhằm mang tới nguồn nước giàu hydrogen, với ORP âm sâu và độ pH cao luôn được duy trì ở mức ổn định. Trong tương lai, thương hiệu sẽ tiếp tục phát triển và mang đến những sản phẩm mới với chất lượng và giá trị chuẩn Nhật để cùng mọi khách hàng an tâm sống khỏe mỗi ngày. Để được tư vấn trực tiếp, khách hàng có thể liên hệ qua hotline: 1900.636.595 hoặc tham khảo các gian hàng thương mại điện tử chính thức của Mutosi tại: https://shopee.vn/mutosi.group